In Gelsenkirchen ist es erneut zu einem Parkplatzstreit gekommen. Die Vorgriffsrechte sollten mit Beleidigungen und Schlägen durchgesetzt werden.

Parkplatzstreit Schläge: Erneut eskaliert Parkplatzstreit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt. In Gelsenkirchen ist es erneut zu einem Parkplatzstreit gekommen. Die Vorgriffsrechte sollten mit Beleidigungen und Schlägen durchgesetzt werden.

Schläge: Erneut eskaliert Parkplatzstreit in Gelsenkirchen

Rund um Weihnachten liegen die Nerven bei einigen offenbar blank. In Gelsenkirchen ist es erneut zu einem handfesten Parkplatzstreit gekommen.

Der 38-jährige Fahrer eines Chrysler wollte am Montag gegen 16.10 Uhr auf der Weberstraße nahe der Innenstadt in eine Parklücke fahren, als aus dem Gegenverkehr heraus ein 51-jähriger Autofahrer quer über die Fahrbahn in die freie Parkbucht fuhr. Da der 38-jährige Gelsenkirchener aber bereits zum Einparken angesetzt hatte, konnte der 51 Jahre alte Mann seinen Benz nur schräg abstellen und versperrte sogar einen Teil der Fahrbahn.

Beleidigungen, Schläge aufs Auto

Der Benz-Fahrer stieg den Zeugenangaben zufolge aus, schlug auf das Auto des anderen und beleidigte diesen, um ihn zum Wegfahren zu bewegen. Erst als die hinzugerufene Polizei eintraf, konnte sie die Situation beruhigen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Erst am Sonntag ist es in Gelsenkirchen auf einem Parkplatz vor einem Restaurant zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, der aber mit deutlich mehr Gewalt verbunden war. Bei dem Streit wurde eine Stichwaffe und eine Eisenstange eingesetzt.