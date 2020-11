Schläge: Duo raubt Gelsenkirchener Rucksack mit Bargeld

Gelsenkirchen-Bismarck. Zwei Männer haben einen 42-jährigen Gelsenkirchener von hinten angegriffen und geschlagen. Danach raubte das Duo einen Rucksack mit Bargeld.

Zwei Räuber haben einen 42-jährigen Gelsenkirchener am Dienstag, 17. November, von hinten attackiert. Das Duo raubte dem Opfer einen Rucksack mit Bargeld.

Gelsenkirchener erleidet leichte Verletzungen beim Angriff der Räuber

Nach Polizeiangaben war der Gelsenkirchener am Dienstag gegen 8.40 Uhr am Trinenkamp in Bismarck zu Fuß in Richtung Theodorstraße unterwegs, als er von den unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Anschließend entrissen die Angreifer ihrem Opfer einen Rucksack mit Bargeld und anderen persönlichen Gegenständen und flüchteten dann in Richtung Bismarckstraße.

Einer der Täter in Gelsenkirchen trug eine schwarze Wellensteinjacke

Der 42-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt zwei etwa 22 Jahre alte und 1,70 Meter bis 1,78 Meter große Männer. Einer hat eine normale Statur und trug eine schwarze Wellensteinjacke mit gelbem Emblem sowie Sneaker. Der zweite Gesuchte kann nicht näher beschrieben werden.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 .