Scheibenwischer von Autos reihenweise abgerissen

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Unbekannte parkende Autos in Buer demoliert haben.

Gelsenkirchen-Buer. Verbogene oder abgerissene Frontscheibenwischer fanden Autobesitzer in Buer an ihren Autos am Sonntag vor. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sechs Autos beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 14. November, auf Sonntag, 15. November, in Buer. Die Täter rissen an den geparkten Pkw die Frontscheibenwischer ab oder verbogen diese. Die Fahrzeuge standen auf der Vinckestraße, der Nollenlinde und der Straße Im Duggenbusch. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240(Kriminalwache) zu melden.