Scheiben zerstört: Jugendliche werfen Gegenstände auf Bus

Gelsenkirchen. Jugendliche sollen mutmaßlich die Scheiben eines Busses zerstört haben. Einen der Täter konnte die Gelsenkirchener Polizei bereits stellen.

Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Mittwochabend (26. Mai) laut Polizeiangaben Gegenstände vom Dach des Parkhauses am Zentralen Omnibusbahnhof am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf einen Bus geworfen. Dabei seien zwei Scheiben kaputtgegangen, hieß es am Donnerstagmittag von der Behörde.

Der Schaden entstand durch eine geworfene Stahlkette, die Jugendlichen flüchteten nach der Tat. Die Polizeibeamten fahndeten nach den Jugendlichen und konnte einen 16-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf, stellen. Sie nahmen ihn mit zur Wache, dort wurde er später von seinen Eltern abgeholt.

