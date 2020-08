Die Polizei Gelsenkirchen hat am Donnerstag, 20. August, in der Innenstadt einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Mann hatte versucht, eine Schaufensterscheibe einzuwerfen.

Schwerer Diebstahl Schaufenster in Gelsenkirchen eingeschlagen: Festnahme

Wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall von Diebstahl hat die Polizei am Donnerstag, 20. August, einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen.

Der Mann hatte der Polizei zufolge gegen 22.40 Uhr am Donnerstag versucht, die Scheibe eines Geschäfts an der Bahnhofstraße mit einem Stein einzuwerfen. Als dies scheiterte, flüchtete der Gelsenkirchener zunächst, wurde jedoch von Polizeibeamten in Tatortnähe gestellt.

Weitere Scheibe eines Geschäftes auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen eingeworfen

Weil kurz zuvor die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an derselben Straße auf identische Weise eingeschlagen und durchwühlt worden war, wobei sich der Täter verletzte, nahmen die Einsatzkräfte den 24-Jährigen vorläufig fest.