„Schauburg“: Zur Sondervorstellung kommt Metal-Band Sodom

Gelsenkirchen. Am 20. Juli wird in der Gelsenkirchener „Schauburg“ eine Filmdoku zur Geschichte des Thrash Metal gezeigt. Die Band Sodom ist dann auch zu Gast.

Freunde der härteren Musik sollten sich den nächsten Mittwoch, 20. Juli, schon einmal dick im Kalender anstreichen: Denn dann läuft in einer Sondervorstellung in der „Schauburg“ nicht nur der Dokumentarfilm „Total Thrash – The Teutonic Story“, sondern dann werden auch Regisseur Daniel Hofmann sowie die legendäre Gelsenkirchener Metal-Band Sodom zu Gast in Buer sein.

Nach der Filmvorführung wartet ein Publikumsgespräch mit Band und Regisseur

Auch Regisseur Daniel Hofmann wird am 20. Juli in der Gelsenkirchener „Schauburg“ zu Gast sein. Foto: Marc Schnittker

Die Vorstellung am 20. Juli im Traditionskino an der Horster Straße beginnt um 20.30 Uhr. „Nach dem Ende des Films findet dann noch ein Publikumsgespräch mit unseren Gästen statt“, kündigt Kino-Leiter Ralf Kolecki an.

„Total Thrash – The Teutonic Story“ zeigt in drei Kapiteln die Entwicklung des musikalischen und kulturell extrem einflussreichen Genres Thrash Metal in Deutschland. Der Fokus richtet sich dabei auf die Keimzelle des Genres: den Ruhrpott.

Hier wollten viele Jugendliche Anfang der 80er Jahre aus der vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen ausbrechen und ihren eigenen Lebensweg finden. Die Flucht endete für viele von ihnen in der Musik – und diese sollte immer härter und extremer sein.

Sodom, Kreator oder Destruction haben sich internationales Renommee erarbeitet

Das Filmplakat zur Doku, die am 20. Juli in der Gelsenkirchener „Schauburg“ gezeigt wird. Foto: Verleih

Rückblickend erinnern sich viele der damals Beteiligten vor allem an den Zusammenhalt und die damit verbundene Kreativität der Szene. Es entstand eine vielschichtige Subkultur. Clubs und Konzerthallen wurden gefüllt und schon bald war das Musikgenre Thrash Metal in aller Munde. Bands wie Kreator, Sodom oder Destruction erarbeiteten sich nach und nach sogar internationales Ansehen. Und die Filmdoku blickt nicht nur auf ihren Weg zurück, sondern will auch einen kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Einblick in 40 Jahre Musik-Geschichte ermöglichen.

Die Bandmitglieder von Sodom sind heute Thomas „Tom Angelripper“ Such (Gesang/Bass), Frank „Blackfire“ Gosdzik (Gitarre), Yorck Segatz (Gitarre) und Toni Merkel (Schlagzeug). Ob alle vier am 20. Juli in der „Schauburg“ zu Gast sind, steht noch nicht fest, ist laut Veranstalter aber geplant. Die Nachfrage nach Tickets ist groß. Restkarten an der Kinokasse oder im Netz: www.schauburg-gelsenkirchen.de.

