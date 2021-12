„Schauburg“: Rotary-Club verteilt über 300 Kino-Freikarten

Gelsenkirchen. Der Rotary-Club Gelsenkirchen-Buer verteilt über 300 Kino-Freikarten für die „Schauburg“. Bewerbungen sind ab sofort per E-Mail möglich.

„Film ab!“ heißt es bald in der „Schauburg“ dank einer Wohltätigkeitsaktion des Rotary-Clubs Gelsenkirchen-Buer: Der Verein stellt insgesamt über 300 Eintrittskarten für eine Vorführung im Traditionskino am Rande der Horster Straße zur Verfügung – und das kostenlos. Bewerben können sich Vereine, Kinder- und Fraueninitiativen, kinderreiche Familien, karitative Organisationen sowie Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind.

Der Rotary Club hatte im Vorjahr und Anfang 2021 wieder zahlreiche Exemplare von „Gelsenkirchens wunderbaren Wundertüten“ verkauft. Diese waren prall gefüllt mit Süßigkeiten, manche auch mit Gutscheinen. Vom Erlös dieser Aktion kaufte der Verein nun über 300 Kinokarten für die „Schauburg“. Und um diese können sich nun alle interessierten Filmfreunde bewerben, die mit ihrer Gruppe das im Jahr 1929 eröffnete Lichtspielhaus in Buer einmal wieder besuchen wollen.

Bis zu 15 Tickets pro Bewerber werden ausgegeben

Ralf Kolecki ist seit 25 Jahren der Leiter des Gelsenkirchener Traditionskinos „Schauburg“ in Buer. Foto: Thomas Richter

Alle Teilnehmenden schicken eine E-Mail an die Adresse info@rotarywundertuete.de und erläutern darin, zu welchem Verein oder welcher Gruppe sie gehören. Bis zu 15 Tickets pro Bewerber können ausgegeben werden. Ein Gremium des Rotary-Clubs wählt unter den Bewerbern jene aus, die den Zuschlag erhalten. Menschen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren und anderen helfen, haben große Chancen. Aber auch Personen, denen es finanziell nicht so gut geht – wie kinderreiche Familien – sollen bei dieser Aktion zum Zuge kommen.

Der Rotary-Club betont, das auch die „Schauburg“ profitieren soll. Obwohl in den Kinos die 2G-Regel und eine Maskenpflicht (außer am Platz) gilt, meiden einige Filmfans aus Corona-Angst derzeit die Säle. Die Rotary-Karten für die „Schauburg“ sind ein Jahr gültig.

