„Um die halbe Welt sind wir gefahr‘n, immer wieder feuern wir euch an, egal ob jung und alt, egal ob groß und klein, Schalke ist für immer mein Verein“, heißt es in einem der vielen Lieder zu Ehren des FC Schalke 04. Statt in die europäischen Fußballtempel geht es alsbald schon in die Zweitliga-Provinz.