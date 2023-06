Schalker Aufsichtsrat drohte Stadionverbot wegen Pyrotechnik

Gelsenkirchen. Im Oktober hatten Schalke-Fans eine Choreo mit Pyrotechnik gezeigt. Jetzt drohte einem Schalker Aufsichtsrat deswegen sogar ein Stadionverbot.

Das hat es in dieser Form wohl auch noch nicht gegeben: Weil Sven Kirstein, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Schalke 04, eine Fan-Choreographie dirigiert haben soll, hatte die Essener Staatsanwaltschaft gegen Kirstein ermittelt. Und die Polizei hatte sogar ein Stadionverbot gefordert.

Darum geht es: Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am 30. Oktober 2022 (Endstand: 0:2) hatten die Schalker Ultras in der Nordkurve eine sehenswerte Choreographie auf die Beine gestellt: Vor dem Schriftzug „Für Schalke alles geben“ wurde das Bild eines Spielers hochgezogen, der auf das Schalke-Wappen auf seiner Brust deutet – das zunächst weiße Trikot füllte sich dann mit blauem Rauch. Dieser Rauch verteilte sich allerdings nach dem Ende der Choreo in der Arena und zog sogar bis hinunter aufs Spielfeld.

Gelsenkirchener Polizei soll Stadionverbot für Kirstein gefordert haben

Sven Kirstein war früher Mitglied der Ultras, heute ist er stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender bei Schalke 04. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Für die Essener Staatsanwaltschaft Grund genug, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten – und zwar gegen Sven Kirstein. Der Aufsichtsrat war früher selbst Mitglied bei den Ultras und hatte in dieser Zeit zahlreiche Choreos organisiert. Am 30. Oktober, so der Verdacht, soll Kirstein grünes Licht für den Beginn des Spektakels gegeben haben.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft aber ihre Ermittlungen eingestellt. „Der Anfangsverdacht begründete sich darauf, dass es so aussah, dass Herr K. per Funkgerät ein Startsignal für die Choreo gegeben haben könnte“, wird Oberstaatsanwältin Annette Milk bei der „Bild“-Zeitung zitiert. „Er bestreitet das, das Gegenteil können wir ihm nicht beweisen.“ Außerdem sei geplant gewesen, dass der Rauch durch Abzugslöcher nach oben entweicht, was aber nicht funktioniert habe. „Aus diesen beiden Gründen mussten wir das Verfahren einstellen“, so Milk.

Die Polizei habe ein Stadionverbot für Kirstein gefordert – angeblich, so „Bild“, habe es darüber eine Abstimmung im Schalker Ehrenrat gegeben. Dieses Gremium ist auf Schalke für derartige Fälle zuständig. Zunächst hieß es, die Entscheidung gegen ein Stadionverbot sei knapp ausgefallen – eine Aussage, die Ehrenratsmitglied Lars Althoff allerdings per Twitter dementierte. „Die Info der Bild stimmt nicht“, so Althoff. „Der Ehrenrat hat einstimmig entschieden.“

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen