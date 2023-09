„Schalker Apotheke“: Notbetrieb mit Containerverkauf startet

Michael Böing hat am Dienstag, 29. August 2023 in Gelsenkirchen in seiner Schalker Apotheke einen Wasserschaden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Nach einem Wasserschaden ist die letzte verbliebene Apotheke im gesamten Stadtteil Schalke derzeit geschlossen. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Gute Nachricht für alle, die im Stadtteil Schalke leben: Die „Schalker Apotheke“ wird vermutlich in der nächsten Woche wieder öffnen. Geplant ist ab Dienstag, 18. September, ein Verkauf aus zwei Containern, die auf dem Grilloplatz direkt vor dem derzeit geschlossenen Ladenlokal aufgestellt werden sollen. Das erklärte der betroffene Apotheker Dr. Michael Böing nun auf WAZ-Anfrage.

Die Räumlichkeiten seiner Apotheke sind nach einem schweren Wasserschaden, der sich in der Nacht auf den 18. August in der Wohnung darüber ereignet ereignet hatte, unbenutzbar geworden. Die Fluten haben in dem Ladenlokal, das wie das gesamte Haus in Besitz der Sparkasse ist, heftige Schäden hinterlassen.

„Schalker Apotheke“ ist die letzte im gesamten Stadtteil

Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß, weil dies die letzte verbliebene Apotheke im gesamten Stadtteil ist. Kunden müssen seitdem zu Apotheken nach Bismarck oder in der Altstadt ausweichen, die jeweils rund zwei Kilometer entfernt liegen. Gerade für ältere Menschen stellt das eine schwer zu überwindende Hürde dar.

„Die Container sollen am Freitag, 15. September, aufgestellt werden“, sagte Apotheker Böing. Die entsprechenden Genehmigungen seitens der Stadt Gelsenkirchen seien erteilt und würden nun vorliegen. Der Notbetrieb beginne dann drei Tage später. Er hofft, dass das ramponierte Ladenlokal bis Ende des Jahres wieder hergerichtet ist und dann die Normalität ein Stück weit zurückkehren kann.

