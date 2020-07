Freizeit Schalke-Talk in Gelsenkirchen-Buer mit Mike Büskens und Co.

Gelsenkirchen-Buer. Die Reihe „Büdchen-Kultur“ in der Gelsenkirchener Kultkneipe Destille wird am kommenden Samstag fortgesetzt. Talk-Thema ist der FC Schalke 04.

Thomas „Thommi“ Wesselborg ist sicherlich einer der Wirte in Gelsenkirchen-Buer, die am kreativsten mit der Corona-Krise umgegangen sind. Weil seine „Destille“ zu Zeiten des Lockdowns nicht öffnen durfte, eröffnete er kurzerhand „Tommis Büdchen“ und verwandelte seine Kneipe in ein Kiosk.

Heute hat die Destille wieder geöffnet, aber „Thommis Büdchen“ gibt es immer noch – das Konzept erwies sich als durchaus erfolgreich. Für die Sommerwochen haben sich Thomas Wesselborg und sein Team ein neues Konzept ausgedacht: Die Reihe „Büdchen-Kultur“. Am kommenden Samstag geht sie in die zweite Runde.

Zu Gast in Gelsenkirchen-Buer ist auch Schalkes ehemaliger „Außenminister“

In der vergangenen Woche hatte DJ Tyoh in Kombination mit einem extra angelegten Sandstrand für Urlaubsgefühle an der Kurt-Schumacher-Straße gesorgt. In dieser Woche sollte vor allem Schalke-Fans auf ihre Kosten kommen. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr steht ein „Sofatalk“ mit Gesprächspartnern an, die alle eine ganze Menge zum Thema Schalke zu sagen haben.

Zu Gast sind Bodo Menze, langjähriger „Außenminister“ des FC Schalke 04, Mike Büskens, Mitglied der „Eurofighter“-Mannschaft, die 1997 den UEFA-Cup gewann sowie Olivier Kruschinski, Autor und Veranstalter der „Mythos-Touren“. Moderiert wird die Veranstaltung von Schalke-TV-Mann Jörg Seveneick.

Der Eintritt wird komplett gespendet

„Allesamt Namen mit großer Bedeutung für die Stadt Gelsenkirchen und unseren geliebten S04“, freut sich Tommi Wesselborg schon auf Samstag. Außerdem warten auf die Besucher einige Überraschungen, unter anderem eine Tombola, auch der in der vergangenen Woche angelegte Sandstrand ist noch da.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, das Geld geht komplett zu gleichen Teilen an die „Stiftung Schalker Markt“ sowie an das Projekt „Mike macht Meter“ von Mike Büskens. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Veranstalter um eine Platzreservierung unter 0209 70278787.