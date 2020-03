Schalke-Spiel: Keilereien, Fanschal-Raub und ein Zaun-Sturz

Gelsenkirchen. Einen fußballtypischen Einsatzabend erlebte die Gelsenkirchener Polizei beim DHB-Pokalspiel auf Schalke. Womit sich die Polizei konfrontiert sah.

Von „fußballtypischen Straftaten“ spricht die Gelsenkirchener Polizei nach der DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München am Dienstagabend, 3. März 2020. Womit es die Einsatzkräfte zu tun bekamen.

Diebstahl, Hausfriedensbruch, Körperverletzung

Während der Anreise- und Vorspielphase gab es den Angaben der Polizei zufolge keine besonderen Vorkommnisse. Während des Spiels mussten Polizisten zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls eines Fanschals und wegen Hausfriedensbruchs schreiben.

In der Nachspiel- und Abreisephase, so die Polizei weiter, sei es zu „weiteren fußballtypischen Straftaten“ gekommen. Die Gelsenkirchener Polizei musste demnach mehrere Verfahren nach Körperverletzungsdelikten einleiten. Zwei verletzte S04-Fans wurden nach körperlichen Übergriffen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf dem Otto-Tibulski-Weg griffen Heim-Fans Einsatzkräfte der Polizei mit Schlägen und Tritten an. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Auch hier war eine Strafanzeige fällig.



Bayern-Fan stürzt vom Zaun – Krankenhaus

Zudem kam es laut Behörde noch zu einem Raub eines Fanschals sowie zu einem Fall von Hausfriedensbruch. Im Stadionumfeld wollte außerdem ein Bayern-Fan über einen Zaun klettern. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich schwer. Er muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Fremdverschulden könne laut Polizei derzeit ausgeschlossen werden.