Schalke spendet nun Stadion-Essen an „Warm durch die Nacht“

Gelsenkirchen. Um Bedürftige in Gelsenkirchen zu unterstützen, spendet Schalke nun nach Heimspielen nicht verzehrte Speisen an „Gelsenkirchen packt an“.

„Wir freuen uns mega über diese in vielerlei Hinsicht vorbildliche Unterstützung. Und Essen vom FC Schalke 04 schmeckt unseren Gästen doppelt gut“, bedankt sich Petra Bec, Vorsitzende des Vereins „Gelsenkirchen packt an – Warm durch die Nacht“ beim Bundesligaclub. Grund dafür ist die Entscheidung des FC Schalke 04, nicht verbrauchte Speisen aus der Veltins Arena nach Heimspielen an den Gelsenkirchener Verein zu spenden, der sich seit Jahren ehrenamtlich um Obdachlose in Gelsenkirchen kümmert.

Erstmals kamen die Gäste von „Warm durch die Nacht“ nachdem Spiel gegen den VfB Stuttgart Ende Februar in den Genuss der Essensspende von Schalke. Verschiedene Salate, aber auch Hirschgulasch, Maultaschen, Reis und Couscous-Gemüse lud Tina Krone, eine der Initiatorinnen von „Warm durch die Nacht“, am Montagmittag (27.2.) mit helfenden Händen in ihren Kleintransporter.

In der Spende sieht Guido Kabacher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH, einen weiteren Vorteil: „Trotz genauer Planungen lässt es sich leider nicht immer vermeiden, dass Lebensmittel bei uns zurückbleiben. Auf diese Weise finden die vom Schalker Catering zubereiteten Speisen noch eine sinnvolle Verwendung. Sie kommen da an, wo sie am nötigsten gebraucht werden, und bereiten anderen eine große Freude.“

Seit der Gründung von „Gelsenkirchen packt an – Warm durch die Nacht“ vor acht Jahren steht der FC Schalke 04 an der Seite des Vereins. Unter anderem haben die Knappen, gemeinsam mit Ultras Gelsenkirchen und anderen Schalker Fangruppierungen, Spenden für einen Kleintransporter gesammelt, ein Weihnachtsessen organisiert oder mit Spielern und Trainern bei der Essensausgabe geholfen. Zusammen mit weiteren Ehrenamtlichen versorgt Tina Krone mehrmals in der Woche Bedürftige mit Lebensmitteln und Getränken. Durch die Corona-Pandemie, die steigenden Energiepreise und die Inflation habe sich die Nachfrage in den vergangenen Monaten stark erhöht, so Tina Krone.

