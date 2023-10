Schalke: Räuber erpresst diese ungewöhnliche Beute

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Räuber mit einem Messer hat nachts in Schalke eher ungewöhnliche Beute gemacht. Auffällige Kleidungsmerkmale könnten ihn entlarven.

Ein Räuber mit einem Messer als Waffe hat nachts in Schalke Beute gemacht. Das Opfer, ein Mann aus Gelsenkirchen, wurde leicht verletzt.

Räuber auf dem Fahrrad in Schalke: Gesuchter trug gleich mehrere Jacken

Der 39-Jährige ist am Samstag, 21. Oktober, gegen 2.05 Uhr auf der Overwegstraße in Richtung Grenzstraße unterwegs gewesen, wo ihm ein Unbekannter auf einem Fahrrad entgegenkam. Als der Unbekannte ihn an dem Fußgänger vorbeifuhr, versuchte er dem Gelsenkirchener dessen Umhängetasche zu entreißen, woraufhin der Mann zu Boden fiel. Danach zückte der räuberische Radfahrer ein Messer und forderte die Herausgabe der Tasche und Jacke des 39-Jährigen. In den meisten Fällen haben es Räuber auf Wertgegenstände wie Bargeld oder Handys abgesehen.

Anschließend flüchtete der Täter mitsamt seiner Beute auf dem Fahrrad in Richtung Grillostraße. Der Gelsenkirchener verletzte sich durch den Sturz leicht.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hatte mittellange, dunkle Haare und war mit mehreren Jacken bekleidet. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

