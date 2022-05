Schalke-Platzsturm: „Hätte in Katastrophe enden können“

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Polizei zieht nach den spontanen Feierlichkeiten zu Schalkes Aufstieg Bilanz. Warum der Polizeidirektor eindringliche Worte wählt

Bereits kurz vor dem tatsächlichen Abpfiff der Partie Schalke gegen St. Pauli am Samstagabend drohte das Dach der Veltins Arena wegzufliegen, als viele der völlig euphorisierten Fans im Stadion einen lauten Pfiff als Abpfiff des Schiedsrichters fehlinterpretierten. Wenige Momente später ertönte dann das echte Signal, dass das Ende des Spiels und damit den vorzeitigen Aufstieg der Schalker zurück in die Erste Liga besiegelte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Rund 2000 Fans stürmten auf den Rasen und feierten mit der Mannschaft, während sich auf den Tribünen und auf dem gesamten Arenaring unvergessliche Szenen der Freude abspielten. Wieder und wieder ermahnte Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann die Menge auf dem Rasen nicht weiter in Bereich vor der Nordkurve zu drängen und Verletzungen oder Schlimmeres zu riskieren, als sich immer mehr Menschen vor der Bande drängelten. Noch während der Jubelarie wurde mitgeteilt, dass erste Fans in der Menschenmasse bereits verletzt worden sein.

Reaktionen zum Schalke-Aufstieg – lesen Sie auch:

Schalke: Was der Aufstieg für Gelsenkirchener bedeutet

Wenn das Schalke-Gefühl zum Gelsenkirchen-Gefühl wird

Kommentar: Schalke hat es geschafft: Der Wahnsinn ist Wirklichkeit

Schalke-Trainer Büskens war sicher: „Dann kippt die Scheiße“

Sportdirektor Schröder: „Schalke lebt wieder!“

Gerald Asamoah: „Ich habe viel geweint“

Das sagt BVB-Chef Watzke zum Schalke-Aufstieg: „Ich freue mich“

Auch die Polizei und andere Rettungskräfte verfolgten die Szenen mit Sorge und zogen am Montag mit deutlichen Bilanz. „Bei den Feiern rund um den Aufstieg des FC Schalke 04 haben sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei 18 Personen verletzt, neun davon schwer“, heißt es. Alle seien unmittelbar nach Spielende verletzt worden, als „mehrere tausend Fans von den Zuschauerrängen auf den Rasen in der Arena drängten“.

„Durch das unmittelbare und professionelle Eingreifen zahlreicher Polizeibeamter konnte verhindert werden, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist. Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können“, so der Leitende Polizeidirektor Peter Both, der den Einsatz am vergangenen Samstag leitete. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins geht es aus Sicht der Polizei darum, bei der Nachbereitung des Spiels dafür zu sorgen, dass sich eine solche Situation in Zukunft nicht wiederholt.

Indes ermittelt nun auch der Deutsche Fußballbund (DFB) wegen des Platzsturms. Die Vereine wurden zu Stellungnahmen aufgefordert.

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Was für ein Drama, welch eine Stimmung! Der FC Schalke 04... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...ist nach dem furiosen 3:2 über St. Pauli zurück im Fußball-Oberhaus. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Tausende Fans stürmten nach dem Abpfiff euphorisiert das Spielfeld in der Arena... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ... und feierten auf dem Rasen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch vor der Arena ... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ... wurde der Wiederaufstieg ausgelassen gefeiert. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Vor dem Spiel bereiteten die Schalke-Fans ihrer Mannschaft einen königsblauen Empfang. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Schon da war allen klar, wo an diesem 7. Mai die Reise hingehen soll: In die Bundesliga! Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs "Let's Go Schalke. Bitte keine Relegation": Die Bitten dieses jungen Fans wurden erhört. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die Nordkurve war brechend voll: Vor dem Anpfiff zündeten einige Fans bengalische Feuer. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena glich einem Hexenkessel. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Der Spieler des Abends: Rodrigo Zalazar gelang der Siegtreffer zum entscheidenden 3:2 gegen St. Pauli. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch ohne Selfie ein unvergesslicher Moment: Nach Abpfiff feierten Zalazar und seine Teamkollegen den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: Ina Fassbender / AFP

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Trotz Warnung des Stadionsprechers stürmten etliche Schalke-Fans den Rasen. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Am Ende verwandeln hunderte Fans den Rasen in eine Partymeile. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auf dem Rasen und den Rängen feiern die Fans den FC Schalke. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Viele sicherten sich ein Stück vom "heiligen Rasen". Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Victor Palsson (l) und Rodrigo Zalazar jubeln mit Fans über den Aufstieg. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena war am späten Samstagabend eine einzige Party. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Pures Glück: Fans liegen sich in den Armen... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...erklimmen die Tore... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...und zünden weitere Pyrotechnik, um die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs zu feiern. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Marcin Kaminski, Marius Bülter und Dominick Drexler sind erleichtert, den Aufstieg perfekt gemacht zu haben. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Malick Thiaw nach dem Spiel. Foto: Sebastian El-Saqqa / Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Martin Fraisl ist erleichtert. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Mission geglückt: In der nächsten Saison sehen wir uns in der ersten Liga! Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Marius Bülter jubelt mit Marc Rzatkowski. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Fans in der Gasstätte Fliegenpils Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Und auch außerhalb des Stadions startet mit dem Abpfiff eine Riesen-Party: Fans in der Gaststätte Fliegenpils jubeln hier über den Aufstieg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Sie liegen sich in den Armen nach einer Saison voller Höhen und Tiefen. Pauli. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Dieser Fan hat weise vorausgeschaut: Die zweite Liga kann er vom Schal streichen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen