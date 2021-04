Schalke-Drohungen: Religionsvertreter fordern mehr Respekt

Gelsenkirchen. Es kriselt beim FC Schalke 04, Vereinsmitarbeiter sind bedroht worden. Gelsenkirchener Religionsvertreter appellieren für mehr Respekt.

Der FC Schalke 04 steckt in einer Krise – und das nicht erst seit ein paar Tagen, sondern seit über einem Jahr. Am vergangenen Wochenende gewannen die Knappen zum erst zweiten Mal in der laufenden Saison ein Spiel in der Bundesliga. Als Tabellenletzter könnte der Abstieg in die Zweitklassigkeit in der nächsten Woche rechnerisch feststehen.

Jüngst wurde bekannt, dass S04-Marketingvorstand Alexander Jobst anonym angefeindet und bedroht worden ist. Die Drohungen richteten sich sogar gegen seine Familie. Aus diesem Grund, das erklärte er in der Vorwoche, kündigte der 47-Jährige seinen Rücktritt zum Sommer an. Aufgrund der Anfeindungen richteten Gelsenkirchener Religionsvertreter am Donnerstag einen Appell für mehr Respekt an die Öffentlichkeit.

Gelsenkirchener Religionsvertreter: Urheber stellen sich gegen Schalkes Werte und schaden dem Verein

Eine Auseinandersetzung über den künftigen Kurs von S04 sei dem Verein dienlich, teilten Judith Neuwald-Tasbach (Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde), Heiner Montanus (Superintendent des Evg. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid), Abdullah Günel (Imam, Muslimische Gemeinden) sowie Markus Pottbäcker (Stadtdechant beim Kath. Stadtdekanat) mit. Jedoch nur, wenn sie sachlich und respektvoll geführt werde. In letzter Zeit sei das nicht geschehen.

Mit Blick auf die Drohungen und Jobsts Rücktritt schrieb das Quartett in einer gemeinsamen Erklärung: „Wenn sich aus sachlicher Kritik am Wirken einzelner Menschen Hass und Hetze entwickeln, gibt es dafür keinerlei Verständnis. Die Urheber stellen sich zugleich klar gegen die Werte, für die der Fußballverein steht, und schaden diesem massiv.“

Nach Drohungen: Appell an alle, die Würde jedes Menschen zu achten

Der Fall Jobst sei einer von vielen gewesen, bei denen (auch ehrenamtliche) Funktions- und Amtsträger aus verschiedensten Bereichen Drohungen eines „radikalen Mobs nachgeben und sich von ihren Ämtern zurückziehen“ müssten. Dies seien „unerträgliche Zustände“, die auf Respektlosigkeit zurückzuführen seien, die in der Gesellschaft mehr um sich greifen würden, so die Religionsvertreter.

Sie distanzieren sich von „einer solchen verabscheuungswürdigen Form der ‘Auseinandersetzung’“, richten sich gegen jede Gewalt und erklären sich solidarisch mit allen von solchen Anfeindungen bedrohten Mitmenschen. „Wir appellieren an alle, in diesen schwierigen Zeiten miteinander respektvoll und mit Achtung für die Würde JEDES Menschen umzugehen!“ Diesem Ziel, so die vier Vertreter, sei auch Schalke 04 verpflichtet.