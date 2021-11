Schalke: Brennende Waschmaschine löst Feuerwehr-Einsatz aus

Die Gelsenkirchener Feuerwehr musste zu einem Einsatz an der Grenzstraße in Schalke ausrücken – dort war eine Waschmaschine in Brand geraten.

Gelsenkirchen-Schalke. Großeinsatz für die Gelsenkirchener Feuerwehr: Eine Waschmaschine in einem Mehrfamilienhaus in Schalke geriet in Brand, eine Bewohnerin verletzt.

Groß-Einsatz für die Gelsenkirchener Feuerwehr am Donnerstagnachmittag, 18. November: Eine Waschmaschine in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grenzstraße in Schalke war in Brand geraten. Die Bewohnerin der Wohnung wurde bei dem Feuer verletzt.

Brand in Schalke: Brennende Waschmaschine löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Kurz nach 15 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein ausgelöster Heimrauchmelder mit einer wahrnehmbaren Rauchentwicklung gemeldet. Umgehend seien daraufhin die Löschzüge der Wachen Altstadt und Heßler sowie der Führungsdienst der Wache Buer zur Einsatzstelle entsandt worden, heißt es seitens der Feuerwehr.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Noch während sich die Einheiten auf dem Weg zur Grenzstraße befanden, habe sich die Bewohnerin gemeldet und gesagt, dass sie die Wohnung nicht mehr eigenständig verlassen könne. Weitere Einheiten wurden alarmiert, so die Rettungskräfte. Vor Ort dann startete die Feuerwehr umgehend die Rettung der Frau aus ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Sie konnte ins Freie gebracht und musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen und der Region:

Der Brand an der Waschmaschine konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr holte gleichzeitig noch alle anderen Bewohner aus ihren Wohnungen ins Freie. Nach gut einer Stunde konnten die 33 Einsatzkräfte den Einsatz beenden und die Menschen zurück in ihre Wohnungen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen