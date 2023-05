Die Fußgängerbrücke über die Vinckestraße in Gelsenkirchen-Buer: Wegen Schäden an dieser Brücke ist die Straße zurzeit gesperrt.

Straßensperrung Schäden an der Brücke: Straße in Gelsenkirchen-Buer gesperrt

Gelsenkirchen-Buer. Eine vielbefahrene Straße in Gelsenkirchen-Buer kann zurzeit nicht benutzt werden. Grund dafür sind Schäden an einer Fußgängerbrücke.

Auf der Vinckestraße in Gelsenkirchen-Buer geht zwischen Horster Straße und Kurt-Schumacher-Straße zurzeit nichts mehr: Seit dem späten Sonntagnachmittag (14. Mai) ist die Straße dort in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind Schäden an einer Fußgängerbrücke.

Wie die Gelsenkirchener Polizei mitteilt, hätten sich am Sonntag mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet und berichtet, dass ein größerer Stein auf der Fahrbahn der Vinckestraße liege. Dieser hatte sich anscheinend aus dem Boden der Fußgängerbrücke Beckeradstraße gelöst und war heruntergefallen. Die herbeigerufene Feuerwehr untersuchte die Brücke und stellte fest, dass sich am Brückenboden weiteres loses Betonwerk befinden würde, das jederzeit auf die Fahrbahn fallen könnte.

Gelsenkirchener Polizei sperrt Bereich um die Brücke weiträumig ab

Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich um die Brücke weiträumig ab: Die Sperrungen betreffen den Vincketunnel, die Einfahrt von der Horster Straße in die Vinckestraße sowie die Abbiegespur von der Kurt-Schumacher-Straße. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren, rät die Polizei.

Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, konnte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend noch nicht genau sagen: „Am Montag wird ein Statiker die Schäden begutachten, dann wird man weitersehen“, so der Sprecher.

