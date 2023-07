Scan überführt Gelsenkirchener: Er war Einbrecher in Berlin

In Gelsenkirchen beheimatet, in Berlin dem Einbrecherhandwerk nachgegangen – das ist das Ergebnis einer Personenkontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, bei dem die Bundespolizei einen Treffer landete.

Gelsenkirchen-Altstadt. Für einen Gelsenkirchener hat die Freiheit ein Ende. Fingerabdrücke überführten den Gesuchten. Ihm wird Einbruch in der Hauptstadt vorgeworfen.

In Gelsenkirchen beheimatet, in Berlin dem Einbrecherhandwerk nachgegangen – das ist das Ergebnis einer Personenkontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, bei dem die Bundespolizei einen Treffer landete. Und der beschuldigte Mann vor dem Haftrichter.

Fingerabdrücke abgeglichen: Gelsenkirchener wegen Einbruchs und Diebstahls gesucht

Bundespolizisten überprüften am Mittwoch, 21. Juli, am Hauptbahnhof gegen 16.30 Uhr den 31-Jährigen. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach ihm fahnden ließ und Untersuchungshaft angeordnet hatte, weil der Gesuchte in Verdacht steht, im September 2022 in eine Berliner Wohnung eingestiegen zu sein und anschließend mehrere Gegenstände gestohlen zu haben. Die Bundespolizei nahm den Gelsenkirchener fest. Ein Scan seiner Finger bestätigte die Identität zweifelsfrei. Offenbar hatte der Mann am Tatort entsprechende Spuren hinterlassen.

Für 80 Tage im Gefängnis landete auch ein 29-jähriger Mann aus Menden, den die Bundesbeamten später gegen 20 Uhr kontrollierten. Wegen des Erschleichens von Leistungen (Schwarzfahren) war er im März 2022 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro und im Februar 2023 dann wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro verurteilt. Er wurde daher zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mendener konnte den offenen Betrag in Höhe von 1.200 Euro (plus Verfahrenskosten) nicht aufbringen.

