Sauerländer randaliert an Gelsenkirchener Haltestelle

Ein 32-jähriger Mann aus Olsberg (Hochsauerlandkreis) hat am Sonntag, 17. September, gegen 1 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle am Ückendorfer Platz randaliert. Beim Eintreffen einer Polizeistreife befand sich der Mann nach Polizeiangaben in der Tür einer Straßenbahn, wo er sich mit all seiner Kraft festhielt. Als die Beamten seine Arme lösen wollten, versuchte er sich aus den Griffen zu befreien.

Nach Schilderung der Beamten riss er sich los und flüchtete in die Straßenbahn. Die Beamten rannten ihm nach und holten ihn im Inneren der Bahn ein. Der 32-Jährige drehte sich um und versetzte einem der Polizeibeamten unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Um weitere Angriffe zu vermeiden, setzten sich die Beamten zur Wehr. Als er fixiert werden sollte, trat er mehrfach nach den Beamten.

Der 32-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, verliebt jedoch dienstfähig.

