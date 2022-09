Satirespaß: Deutsche Korrektheit treibt Autor Kai Twilfer um

Kai Twilfer hat sein achtes Buch geschrieben. „Tu dat besser nich!“ erscheint bei Lübbe. Der Gelsenkirchener, seit einigen Jahren mit Wohnsitz in Dorsten, widmet sich diesmal deutscher (Über)-Korrektheit.

Gelsenkirchen. „Schantall“-Bestsellerautor Kai Twilfer legt „Tu dat besser nich!“ vor. Die deutsche Korrektheit liefert dem Gelsenkirchener diesmal Satirestoff.

Es gibt schlechtere Eigenwerbung: „Spiegel-Bestsellerautor“ prangt mit schöner Regelmäßigkeit als Hinweis auf den Büchern, die Kai Twilfer mit Inhalten füllt, seit er 2013 mit „Schantall, tu ma die Oma winken“ einen Überraschungs-Bestseller landete. In der Kategorie Sachbuch übrigens, als Alltagsbericht des „unerschrockenen Sozialarbeiters“ Jochen über die fiktive Familie Pröllmann. Nun legt Twilfer, Jahrgang 1976 und laut eigener Beschreibung lange Zeit „Insasse des Ruhrgebiets“, genauer der „Großraumzelle Gelsenkirchen“ nach: Freitag erscheint bei Lübbe „Tu dat besser nich!“ Was Twilfer diesmal beschäftigt? Deutsche Korrektheit, Gendersprache, „Klimawahn und Frauenquoten“.

Den Gelsenkirchener hat es mittlerweile selbst aufs Land verschlagen

Twilfer ist produktiv. Das jüngste Werk ist sein achtes Buch und erstes Paperback. „Schantall“ hat er zu einer Trilogie ausgerollt, später hat er sich eigenen Marotten, Klugscheißern oder Erziehungssünden bei Kind und Hund gewidmet. Nun also den Absurditäten des deutschen Alltags. In bewährter Manier hat der Autor sie wieder verpackt in eine „witzig-bissige Gesellschaftssatire“, die politischer geraten ist als die Vorgänger, wie er betont.

Die Akteure: Kai und seine Familie, die verstört von einer Welt, die plötzlich nach einer gendergerechten Toilette im familieneigenen Friseursalon und streng veganem Mettbrötchenimitat verlangt, aufs Land zieht, weil dort ja das Leben noch einen Ticken langsamer läuft.

In Borsen, einem erfundenen Kuhdorf, hegt man große Pläne

Natürlich nicht bei Twilfer, der daraus Stoff für seine Generationensatire schöpft und die „neue deutsche Korrektheit“ aufs Korn nimmt, die auch das Land längst im Griff hat, selbst im Schützenverein und beim Treckerrennen. In seinem Dörfchen Borsen, einem erfundenen Kuhdorf, hegt man große Ambitionen. Dort kommt ein bräsiger Bürgermeister auf die Schnapsidee, mitten im Ort eine Polizeiakademie für 120 holländische Polizistinnen bauen zu lassen. Die Geschichte spielt mit Klischees: Natürlich gibt es einen geldgeilen örtlichen Baulöwen, Intrigen und gebaggert wird nicht nur am Baugrund. „Das ist mein Humor“, sagt Twilfer. „Ich sehe nicht alles so eng.“

Die Botschaft: Früher war zwar nichts besser, aber vieles piepegaler

„Tu dat besser nich!“ ist nach drei (Corona)-Jahren sein erstes Buch. Twilfer ist vor einiger Zeit selbst aufs Land gezogen – ins nördliche Dorsten an den Rand des Münsterlands. Dort sie er gut aufgenommen worden, sagt er. Und hat wohl auch gemerkt: Landleben kann inspirierend sein.

2021 hat sich der Autor mit seinem Verlag zusammen gesetzt. Das Grundgerüst für das Buch stand, die thematische Ausrichtung wurde feinjustiert. „Wir sind super am Zahn der Zeit gerade“, findet Twilfer. Schriftsteller und Verlag spielen „Layla-Zensur, Winnetou-Debatte oder untersagte Weihnachtsbeleuchtung“ geradezu in die Karten. Außerdem, stellt Twilfer fest, sei zu „spüren, dass viele wieder Humor lesen möchten“ nach den eher bleischweren vergangenen Jahren. „Das Thema Corona habe ich deshalb auch komplett ausgeklammert. Das Wort kommt nur einmal vor. Auf der letzten Seite.“

Kai Twilfer, studierter Wirtschaftswissenschaftler und lange auch Geschäftsführer eines auf Ruhrgebiets-Accessoires spezialisierten Verlags, lebt mittlerweile allein von seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Ab November sind auch wieder Lesungen geplant, die erste in seiner neuen Heimatstadt Dorsten. Dort wird er „Tu dat besser nich!“ im Cornelia Funke Baumhaus am Dienstag, 15. November, 19.30 Uhr, vorstellen.

Tu dat besser nich!, 240 Seiten, erschienen bei Bastei Lübbe, 16,99 Euro

