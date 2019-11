Sankt Marien-Hospital für Diabetesbehandlung ausgezeichnet

Gelsenkirchen-Buer. Mehr als jeder zehnte Bundesbürger leidet unter Diabetes, Tendenz steigend. Wichtig ist eine strukturierte Behandlung bei dieser chronischen Erkrankung. Dem Sankt Marien-Hospital Buer (MHB) ist jetzt eine solche vorbildliche Behandlung attestiert worden: mit der Zertifizierung als Diabeteszentrum für Stoffwechselbehandlung, auch für die Fußbehandlung gibt es ein Zertifikat.

Dr. Christoph Metzger, der Leitende Arzt der Diabetologie am MHB, war mit seiner Abteilung am Elisabeth Krankenhaus Erle bereits als Diabeteszentrum zertifiziert und nahm den Titel mit, als er 2017 ans MHB wechselte. Jetzt ist die Abteilung neu begutachtet und als Diabeteszentrum am MHB zertifiziert worden. In der Diabetesbehandlung habe sich in den letzten Jahren sehr viel getan, freut sich Metzger. „Wir haben in der konservativen Therapie in den letzten Jahren neue Therapeutika zur Verfügung, an denen man nicht mehr vorbei kommt, Inkretin-Hormone und SGLT2-Rezeptor-Antagonisten. Aber das Verhalten der Patienten und der individuelle Therapieansatz sind mindestens genauso wichtig“, betont Metzger. Deshalb werden im MHB-Zentrum auch Angehörige in die Therapie mit einbezogen.

Auch die Angehörigen werden bei Schulungen einbezogen

Jetzt zertifiziert als Diabeteszentrum: Das St. Marien-Hospital Buer. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

„Wenn jemand zum Beispiel nachts stark unterzuckert ist, dann muss der Partner/ die Partnerin auch eingreifen können. Unser Ziel ist es aber, dass es zu solch schwerer Unterzuckerung gar nicht kommt und die Patienten sich selbstständig helfen können“, erklärt Metzger. Aber gerade die Ernährung und die Lebensführung seien sehr wichtig bei Diabetespatienten und da müssten Angehörige ebenfalls informiert sein.

Im MHB gibt es neben dem Leiter der Diabetologie eine entsprechend ausgebildete Oberärztin, zwei Berater, einen Diabetes-Assistenten und einen Podologen. Die Fachambulanz im Haus, für deren Besuch Patienten allerdings eine Überweisung vom Hausarzt benötigen, zählt im Jahr 1200 Patienten. 15 Betten stehen für stationäre Aufenthalte von Diabetespatienten, die neu eingestellt werden müssen, zur Verfügung.

Mehr Betroffene wegen zu üppiger Ernährung und Bewegungsmangel

90 Prozent der Patienten leiden unter Diabetes Typ II, der erworbenen Form. Und dank der häufig zu üppigen Ernährung in unseren Breitengraden und ausgeprägtem Bewegungsmangel steigt die Zahl auch jüngerer Betroffener derzeit stark an. „In der Behandlung und vor allem bei den Therapiezielen müssen wir natürlich auch sehr nach dem Alter und der Lebensphase der Patienten differenzieren. Ein sehr individualisierter Therapieplan inklusive individueller Schulungen ist heute unverzichtbar“ erklärt Metzger.