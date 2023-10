Tierheim Gelsenkirchen: Der süße Samson sucht ein Zuhause

Gelsenkirchen. Samson ist ein Beagle-Mischling aus dem Tierheim Gelsenkirchen – und er sucht ein neue Zuhause. Das müssen Interessenten über ihn wissen.

Hund im besten Alter sucht neuen Besitzer: Das Tier des Monats Oktober ist Samson aus dem Gelsenkirchener Tierheim. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sich freuen, ihn in gute Hände vermitteln zu können.

Samson ist ein Beagle-Mischling, dessen Fellfarbe man im Gelsenkirchener Tierheim als „trikolor“ bezeichnet und vermutlich im Jahr 2016 zur Welt gekommen. Kastriert ist der Rüde nicht, er wird als sportlich beschrieben und ist gerne draußen unterwegs. Wie es seiner Rasse entspricht, bellt er vergleichsweise viel.

Das rät eine Gelsenkirchener Tierheimmitarbeiterin

In seinem neuen Zuhause würde er gerne Einzelhund sein – draußen, beim Spazierengehen, kommt er allerdings mit anderen Hunden gut klar. „Das Hunde-ABC hat Samson noch nicht so richtig kennengelernt“, so Kerstin Neumann vom Tierheim, „daher sollten seine neuen Besitzer unbedingt mit ihm in die Hundeschule gehen.“

Wer Samson gerne kennenlernen möchte, kann sich telefonisch beim Tierheim Gelsenkirchen unter 0209/777411 melden oder sich auf der Internetseite tierheim-gelsenkirchen.de informieren.

