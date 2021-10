Sammler schenkt Kunstmuseum zwei Grafiken von Hubert Berke

Gelsenkirchen. Grund zur Freude für das Kunstmuseum Gelsenkirchen: Kölner Sammler Adrian Croon schenkt dem Haus zwei Grafiken des Künstlers Hubert Berke.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen hat zwei Grafiken des Künstlers Hubert Berke in die Sammlung aufgenommen. Es handelt sich um eine „Atelierszene“ von 1961 und eine „Abstraktion“ von 1962. Die Schenkung stammt von dem Kölner Sammler und Kunstliebhaber Adrian Croon, dessen Eltern mit Hubert Berke in freundschaftlichem Kontakt standen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte sich Berke der abstrakten Kunst zu

Hubert Berke wurde 1908 in Buer geboren. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf etwa bei Paul Klee und war eng mit Heinrich Nauen verbunden, der mit mehreren Werken in der Sammlung des Kunstmuseums Gelsenkirchen vertreten ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte sich Berke der abstrakten Kunst zu. Er gehörte zusammen mit Hann Trier, Georg Meistermann, Joseph Haubrich und Ewald Mataré der „Donnerstagsgesellschaft“ an. Später schloss er sich auch der Gruppe „ZEN 49“ an.

1960 berief man ihn auf den Lehrstuhl für „Freihandzeichnen und Aquarellieren“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. In diesem Kontext entstanden auch die angebotenen Werke. Bis zu seinem Rückzug aus der Kunst, Anfang der 70er Jahre, feierte der Künstler zahlreiche Erfolge und erhielt wichtige Auszeichnungen – etwa den Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf. Berke starb dann am 24. November 1979 in Köln.

Eine Auswahl von Berkes Arbeiten ist im Hinteren Foyer des Kunstmuseums zu sehen

Seit langem befinden sich zwei Ölgemälde, ein kinetisches Objekt und acht grafische Arbeiten des Künstlers in der Sammlung des hiesigen Kunstmuseums. Mehrfach wurde Berke in der Dauersammlung und in Ausstellungen unter besonderen Thematiken im Gelsenkirchener Museum gewürdigt.

Die beiden geschenkten Grafiken ergänzen den Bestand auf eindrucksvolle Weise: Die „Atelierszene“ liefert einen ungewöhnlichen Blick in die Arbeitssituation des Künstlers. Die „Abstraktion“ schließt nahtlos an die bereits vorhandenen grafischen Arbeiten an. Momentan ist eine kleine Auswahl von Berkes Arbeiten im Hinteren Foyer des Kunstmuseums zu sehen. Die Grafiken werden demnächst in einer Sonderausstellung im Grafikkabinett vorgestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen