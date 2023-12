Rund 20.000 Weihnachtsbäume werden ab 8. Januar eingesammelt

Gelsenkirchen Rund 20.000 Weihnachtsbäume warten in Gelsenkirchen auf ihre Abholung. Kostenloser Service der Gelsendienste startet am 8. Januar.

In den vergangenen Wochen waren sie der leuchtende Blickfang im Wohnzimmer oder auf der Gartenterrasse, doch schon bald liegen sie abgeschmückt zur Abholung bereit am Fahrbahnrand: Auch in diesem Jahr sammeln die Teams der Gelsendienste wieder die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Rund 20.000 Exemplare kommen da Jahr für Jahr in Gelsenkirchen zusammen. Los geht‘s mit der Abholung am Montag, 8. Januar. Und zum Auftakt sind diesmal die Stadtteile Schalke, Bulmke-Hüllen und Bismarck an der Reihe.

Es gibt immer ein rollierendes System bei der Abholaktion in Gelsenkirchen

Dieses Serviceangebot ist auch in diesem Jahr für alle Bürgerinnen und Bürger wieder kostenfrei. Die Gelsendienste verfahren bei der Abholung laut Sprecher Tobias Heyne nach einem rollierenden System. Das heißt: In jedem Jahr werden andere Stadtteile am ersten Abholtag berücksichtigt. So sei gewährleistet, dass jeder Stadtteil von Jahr zu Jahr mal zu Beginn und mal zum Ende des Abfuhrzeitraums an der Reihe ist.

Diesmal wurde folgende Reihenfolge festgelegt: Montag, 8. Januar, Schalke, Bulmke-Hüllen und Bismarck; Dienstag, 9. Januar, Ückendorf, Neustadt, Altstadt und Rotthausen; Mittwoch, 10. Januar, Scholven, Hassel und Resse; Donnerstag, 11. Januar, Erle, Resser Mark und Schalke-Nord, Freitag, 12. Januar, Buer und Beckhausen; Montag, 15. Januar, Horst, Feldmark und Heßler.

Die Bäume müssen am Abholtag bis spätestens 6.30 Uhr am Straßenrand liegen

Laut Gelsendienste gilt für alle Bürgerinnen und Bürger, Folgendes zu beachten: Die vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume müssen am Abholtag bis spätestens 6.30 Uhr am Morgen gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Besitzer sehr großer Exemplare werden aufgefordert, diese auf eine maximale Länge von zwei Metern herunterzukürzen. Das Tannengrün darf nicht (!) in Abfallsäcke aus Plastik verpackt werden. Nordmanntanne und Co. dürfen alternativ auch zerkleinert in der Bio-Tonne entsorgt werden. „Natürlich gilt auch hier: Bitte vorher abschmücken“, sagt Heyne.

Dieser Abholservice richtet sich laut Gelsendienste aber ausschließlich an Privathaushalte. Gewerbebetriebe und sonstige Anlieferer können Weihnachtsbäume kostenpflichtig an den Wertstoffhöfen an der Adenauerallee 115 in Erle sowie an der Wickingstraße 25b in Ückendorf entsorgen.

Zentrale Sammelstelle der Weihnachtsbäume liegt im Stadtwald

Pro Jahr kommen bei der Sammelaktion in ganz Gelsenkirchen rund 20.000 entsorgte Bäume mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Tonnen zusammen. Die zentrale Sammelstelle, wo die ausrangierten Tannen zwischengelagert werden, befindet sich im Stadtwald am Rande der Ressestraße. Weitere Infos zu diesem Thema im Netz unter: www.gelsendienste.de.

