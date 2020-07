Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten starten Ende Juli wieder ab Buer

Gelsenkirchen-Buer. Die Corona-Pandemie verschob den Start der Fahrsaison – bislang. Ab Buer geht es zwei Stunden durch Gelsenkirchen.

Das Coronavirus verschiebt die Fahrsaison der Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten, am 26. Juli soll der charakteristische Doppelstock-Cabriobus aber endlich los rollen. Ab Gelsenkirchen-Buer geht es in zwei Stunden unter anderem zur Zeche Nordstern und zu den Schlössern Horst und Berge.

Um 11 Uhr am letzten Sonntag des Monats startet die Rundreise von der Goldbergstraße 12 am Busbahnhof Buer, ein Gästeführer informiert in den folgenden 120 Minuten über die Stopps im Nordsternpark, auf dem Kulturgebiet Consol und auf Schalke – und steuert dazu weitere Sehenswürdigkeiten an.

Informationen im Internet und im Hans-Sachs-Haus

Die Kosten betragen 18 Euro für Erwachsene ab 15 Jahren, ermäßigt geht es schon für 16 Euro los (Kinder zahlen neun Euro). Weitere Informationen, etwa zu den Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, listet die Website www.ruhrgebiet-stadtrundfahrten.de auf. Dort kann ebenso gebucht werden wie bei der Stadt- und Touristinformation im Hans-Sachs-Haus bzw. unter 0201-857956070.

