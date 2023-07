Ruhestörung: Party endet für drei Gäste im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen. Ein Einsatz der Gelsenkirchener Polizei in Horst wegen nächtlicher Ruhestörung eskalierte. Drei Partygäste landen im Polizeigewahrsam.

Was als Privatparty zu später Stunde in einer Wohnung in Horst begann, endete für drei Gäste mit einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam.

Was war geschehen? Nachbarn hatten sich in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr über laute Musik und einen lautstark ausgetragenen Streit in einer Wohnung an der Sandstraße beschwert. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten der Polizei Gelsenkirchen auf die 19-jährige Wohnungsmieterin, die angab, eine Feier zu veranstalten und selbst entscheiden zu können, wie laut es dort zugehe.

25-jähriger beleidigte und bedrohte die alarmierten Beamten

Ein 25-jähriger Gast, der sich laut Polizei „gegenüber den Einsatzkräften „diskussionsfreudig und aggressiv“ verhielt, sei aufgefordert worden, die Wohnung zu verlassen. Der wiederholten Aufforderung kam der Gelsenkirchener zwar nach, beleidigte und bedrohte die Beamten dabei aber massiv, woraufhin diese ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten.

Dieser Maßnahme widersetzte sich der 25-Jährige und wurde dabei von zwei weiteren Party-Gästen – einem weiteren 25-Jährigen und einer 20-jährigen Frau – unterstützt. Weil diese die Beamten unentwegt anschrien, die Maßnahme störten und die Polizisten bedrängten, wurden schließlich auch sie in Gewahrsam genommen.

Alkoholtests fielen allesamt positiv aus

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests fielen bei allen drei Personen positiv aus. Der 25-Jährige, der zuerst in Gewahrsam genommen wurde, wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Beamten blieben unverletzt. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstandes, Beleidigung sowie Bedrohung ein und stellten Anzeige wegen Ruhestörung.

