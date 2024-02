Rückbauarbeiten für Glückaufschule in Gelsenkirchen starten

Gelsenkirchen Wegen einer auf falschem Niveau platzierten Bodenplatte ruhte die Baustelle Glückaufschule seit Sommer 2023. Jetzt soll es weitergehen.

Lehrkräfte, Eltern und Schülerschaft der Glückaufschule müssen weiter wohl viel Geduld aufbringen, bis das alte Gebäude an der Stephanstraße wieder ertüchtigt und ausgebaut sein wird. Im Juli 2023 hatte das städtische Baureferat gravierende Fehler in der Bauausführung bei der Bodenplatte des Gebäudes festgestellt. Die Reklamation bei der ausführenden Baufirma lief ins Leere, die Firma weigerte sich, den Rückbau zu übernehmen. Nun springt die Stadt ein. Die damit beauftragte Firma soll nun mit den Arbeiten beginnen.

Vorübergehend Lärmbelästigung möglich

Durch diese aufwändige Entfernung der Platte kann es trotz laut Stadt möglichst schonender Verfahren zu Lärmbelästigungen für die Anwohner in dem Bereich in Ückendorf kommen. Die Anwohner im Quartier werden per Info-Schreiben über die anstehenden Arbeiten informiert.

Die Ausführungsarbeiten an der Bodenplatte beginnen voraussichtlich am Montag, 5. Februar. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten, beginnend mit der lärmintensivsten Phase. Die gesamten Rückbaumaßnahmen sollen etwa sechs Wochen dauern. Ursprünglich sollte der sanierte und ausgebaute Schulbau an der Stephanstraße bereits im vergangenen Sommer in Betrieb genommen werden. Seit Herbst 2021 lernt bereits ein Großteil der Grundschüler in Ausweich-Containern an der Parkstraße. Ob sich das zum Sommer 2025 ändert, bleibt abzuwarten.

