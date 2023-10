Rotthausen: Neue Schule kostet mindestens 40 Millionen Euro

Gelsenkirchen. Nach langem hin und her ist die Achternbergstraße als Standort für eine neue Grundschule in Rotthausen vom Tisch. Was stattdessen geplant ist.

Die lange und mitunter hitzig geführte Suche nach einem geeigneten Standort für eine neue Grundschule in Gelsenkirchen-Rotthausen könnte alsbald beendet werden. In urlaubsbedingter Abwesenheit von Schuldezernentin Anne Heselhaus stellten Oberbürgermeisterin Karin Welge, Stadtbaurat Christoph Heidenreich und Thomas Wondorf, Abteilungsleiter der Stadt in Sachen Schulraumschaffung, nun das Volkshaus Rotthausen als „geeigneten Standort“ für eine weitere Grundschule vor.

Zum Hintergrund: In Schulen und Elternschaft sowie in der Politik im Stadtsüden brodelt es seit einiger Zeit gewaltig. Weil die Schülerzahlen in Rotthausen und im gesamten Stadtsüden so extrem explodieren, wird dringend zusätzlicher Schulraum benötigt. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, die Entscheidungsfindung für einen neuen Schulstandort zog sich dennoch über Jahre - und ist mit dem Vorschlag der Verwaltung für das Volkshaus Rotthausen ja noch nicht zwingend beendet. Schließlich entscheiden letztlich die politischen Gremien über den Vorschlag der Verwaltung. Und einen solchen Beschluss gab es schon 2021, als die Bezirksvertretung Süd einem Neubau auf dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Gelände an der Achternbergstraße mehrheitlich zustimmte.

Allerdings gab es damals schon Bedenken, ob die Altlasten auf dem ehemaligen Kokerei-Gelände ausreichend sicher und mit vertretbarem Aufwand beseitigt werden können. Eingehende Bodenuntersuchungen auf Tauglichkeit wurden zugesagt, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Demnach wären die Vorbereitungsarbeiten für eine sichere Bebauung mit hohen Kosten- und Zeitrisiken verbunden. Einige Umstände können gar erst in der Sanierung bzw. im Bau ausreichend genau beurteilt werden, was eine verbindliche Kosten- und Zeitplanung erschweren würde. Bei einer Gegenüberstellung dieser Unwägbarkeiten gegenüber den Bedingungen an anderen Standorten, wie dem Volkshaus Rotthausen, „sind keine nennenswerten Vorteile des Standorts Achternbergstraße erkennbar“, heißt es in einer Vorlage der Stadt für die Bezirksvertretung Süd.

Eine wechselhafte Geschichte hat das Volkshaus in Gelsenkirchen-Rotthausen hinter sich. Zuletzt stand aber die Zukunft des Gebäudes gänzlich auf der Kippe. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Am 24. Oktober ist es dann eben dieses Gremium, das als erstes beschließen soll, dass die Festlegung auf das Grundstück Achternbergstraße aufgehoben und dass die Verwaltung umgehend mit den Planungen für eine vierzügige Grundschule mit einer Zweifachsporthalle unter Einbeziehung des Volkshauses Rotthausen beginnen soll. Planung und Bau sollen durch die in Gründung befindliche Gelsenkirchener Entwicklungs GmbH (GE GmbH) erfolgen. Nach einer ersten Einschätzung auf Basis aktueller Baukostenindizes wird je nach Variante ein Kostenrahmen zwischen 40 Millionen und 45 Millionen Euro angenommen.

Volkshaus Rotthausen Das Volkshaus Rotthausen wurde 1919/20 nach Entwürfen des Essener Architekten Alfred Fischer im Stile des für Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet charakteristischen „Backsteinexpressionismus“ erbaut. Ursprünglich als reine Jugendhalle vorgesehen, wurde es während der Bauphase ergänzend zu einem Verwaltungsgebäude umgeplant. Nach seiner Einweihung im Dezember 1920 diente es gleichzeitig als Verwaltungssitz der Bürgermeisterei Rotthausen und als kultureller und sportlicher Veranstaltungsort. Als große Teile Rotthausens 1924 nach Gelsenkirchen eingemeindet wurden, blieb das Volkshaus Mittelpunkt des Rotthauser Kultur- und Vereinslebens. Die von der Verwaltung freigezogenen Räume wurden zu einer Jugendherberge umgewidmet. Im August 1933 richtete die Gelsenkirchener SS im Volkshaus eine sogenannte Führerschule ein. Sie diente vornehmlich der politischen und militärischen Aus- und Fortbildung arbeitsloser SS-Männer. Nachdem diese Einrichtung 1935 geschlossen worden war, nutzte die Wehrmacht das Gebäude bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Depot und Materiallager.Nach 1945 waren in den seitlichen Flügeln zwischenzeitlich eine Polizeiwache und eine Station des Roten Kreuzes untergebracht. Das Volkshaus diente zudem nacheinander als Unterkunft für Flüchtlinge, Berglehrlinge und Gastarbeiter.Im Jahr 1984 wurde das Volkshaus unter Denkmalschutz gestellt und zwischen 1987 und 1989 saniert.

Allerdings sind die Kosten für so einige Bauvorhaben der Stadt zuletzt nachträglich noch deutlich gestiegen. So soll beispielsweise der Umbau des Wertstoffhofes in Buer bis zu 40 Millionen Euro kosten, statt der ursprünglich mal kalkulierten 5,2 Millionen Euro. 19 Millionen Euro teuer statt der ursprünglich geplanten 7,3 Millionen Euro wird wohl die Mährfeldschule in Hassel. 124,5 Millionen Euro wird voraussichtlich die neue Gesamtschule auf dem Gelände des Schalker Vereins gekostet haben, wenn sie irgendwann mal fertig ist. Ursprünglich waren als Investitionen für diesen Schulneubau 65 Millionen Euro eingeplant.

Die Beratungsfolge für den Vorschlag der Verwaltung, das Volkshaus zu einer Grundschule umzubauen, sieht vor, dass am 7. Dezember abschließend der Stadtrat darüber zu befinden hat.

Eigentliche Grundschule und Turnhalle sollen an das Volkshaus angebaut werden

Das Volkshaus Rotthausen soll renoviert werden. In dem Gebäude sollen Aula, Mensa und Lehrerräume Platz finden. Im hinteren Bereich soll die neue Grundschule mit Klassenräumen und einer Turnhalle anschließen. Foto: Gerd Kaemper / gkfoto

Die Verwaltung schlägt vor, dass Volkshaus zu einer Aula mit Mensa und Räumen für Lehrer umzubauen. Die Räume sollen dann auch für Vereine und Veranstaltungen im Stadtteil nutzbar sein. An den rückseitigen Bereich des Volkshauses soll dann eine moderne Grundschule mit Turnhalle gebaut werden. Der Platz reiche dafür aus und das Gutachten habe ergeben, dass auch die Absenkung des Volkshauses ausgeglichen werden könne. Wann die neue Grundschule dann tatsächlich fertiggestellt sein könnte, lasse sich noch nicht seriös sagen, erklärte Oberbürgermeisterin Karin Welge. Vor 2028 ist damit aber wohl kaum zu rechnen, da noch einige Schulbauvorhaben zuvor an der Reihe sind.

Zukunft des Volkshauses Rotthausen stand lange auf der Kippe

Welge freut sich derweil, dass das Volkshaus nun überhaupt eine Zukunftsperspektive hat. Risse im Fundament führten vor rund einem Jahr zur Sperrung des rechten Flügels. Ein Gutachten sollte klären, wie es um das alte Gebäude im Kern steht. Wilfried Wettig vom Referat Hochbau und Liegenschaften ahnte seinerzeit, dass die Gutachter in dieser Frage den Daumen über dem „Sorgenkind“ senken könnten, demzufolge hätte das Volkshaus vor dem Aus gestanden. Offensichtlich ist das Ausmaß der Schäden nicht so groß, wie seinerzeit befürchtet, so dass ein Umbau des Volkshauses zu einer Grundschule möglich scheint.

Für den ehemaligen Kultur- und Freizeitort wird seit gut einer Dekade ein neues Nutzungskonzept gesucht. Eine öffentlichkeitswirksam inszenierte „Experimentierphase“ samt Studie mit etlichen Veranstaltungen brachte 2016 keine grundlegenden Erkenntnisse.

