Auf der Feldmarkstraße in Gelsenkirchen kam es zu einem heftigen Zusammenstoß.

Unfall Rote Ampel ignoriert: Heftige Kollision in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Feldmark wurde ein Essener verletzt. Er konnte sich aus dem demolierten Wagen nicht mehr befreien.

Verheerende Kollision an der Feldmarkstraße: Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28. September, wurde ein 43-jähriger Essener verletzt. Aus dem Fahrzeug konnte er sich Zeugen zufolge nicht mehr befreien, sodass er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in dem demolierten Wagen verbleiben musste.

Durch Feldmark gerast: Gelsenkirchener (44) soll rote Ampel ignoriert haben

Laut Zeugen soll der 44-jährige Gelsenkirchener, der den Unfall sehr wahrscheinlich verursacht hat, gegen 22:50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit eine rote Ampel ignoriert haben. Vor der nächsten roten Ampel standen zwei Fahrzeuge. Während ein Fahrer ausweichen konnte, wurde das andere Fahrzeug, in dem der Mann aus Essen saß, heftig von dem Gelsenkirchener gerammt.

Der Essener wurde dabei verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde der Gelsenkirchener mit zur Wache genommen. Dort wurde ihm Blut abgenommen, es besteht Verdacht auf Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an.

