Anke Sieloff vom Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen hat für das Konzert am Mittwoch in der St. Hippolytus-Kirche (22. Januar, 19.30 Uhr, Essener Str. 14) ein Programm zusammengestellt, das unter der Leitung von Wolfgang Wilger von Händel bis Adele reicht.

Gelsenkirchen-Horst. Der Rotary-Club Gelsenkirchen

Rotary-Benefizkonzert in Gelsenkirchener Hippolytus-Kirche

Hochklassige Musik in einem ehrwürdigen Rahmen: Das bietet das Benefizkonzert des Rotary Club Gelsenkirchen-Schloss Horst am Mittwoch, 22. Januar 2020, ab 19.30 Uhr in der St. Hippolytus-Kirche (Essener Straße 14) in Horst.

Erlös geht an die Gesamtschule Horst für den Kauf von Instrumenten

Anke Sieloff vom Musiktheater im Revier hat ein Programm zusammengestellt, das unter der Leitung von Wolfgang Wilger von Händel bis Adele reicht und eines garantiert: Hochgenuss, dargeboten von Top-Musikern. Der Erlös des Konzertes – Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro – geht an die Gesamtschule Horst, die davon Musikinstrumente anschaffen wird. Das Konzert hat bisher traditionell immer in der Adventszeit stattgefunden. Der Spielplan wurde aber geändert.

