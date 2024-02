Rosenmontagszug Gelsenkirchen: Das müssen ÖPNV-Kunden wissen

Gelsenkirchen Am Rosenmontag steht die Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle im Zeichen des Karnevals. Einige Bus- und Bahnlinien müssen daher geändert werden.

Am kommenden Montag ist Rosenmontag: Dann zieht wieder der „Zuch“ über die Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle. Für den Bus- und Straßenbahnverkehr in und um Erle bedeutet das einige Einschränkungen: Konkret betrifft das die Linien 301, 342, 381, 397 und 398, sie müssen am Montag in der Zeit von 11.45 bis ca. 19 Uhr umgeleitet werden.

Diese Änderungen gelten für die einzelnen Linien:

Bei der Straßenbahn-Linie 301 fahren zwischen den Haltestellen Erle Forsthaus und Buer Rathaus/Kunstmuseum Busse statt Bahnen. Für die Dauer der Umleitungen wird an der Haltestelle Erle Forsthaus der Haltebereich der Busse (Linienverkehr und Einsatzwagen) an den Fahrbahnrand verlegt. Die Busse fahren anstelle der Haltestelle Middelicher Straße (Fahrtrichtung Buer Rathaus) eine Ersatzhaltestelle auf der Cranger Straße an. Die Haltestelle Erlestraße wird in beiden Fahrtrichtungen zum Fahrbahnrand der Cranger Straße an die Haltestelle der Nachtexpress-Linie NE11 verlegt. Die Haltestellen Breite Straße, Erle Krankenhaus, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße können für die Dauer der Veranstaltung nicht angefahren werden. Zusätzlich halten die Busse an den Haltestellen Manfredstraße, Auguststraße (in Höhe Lidl-Markt) und Sport-Paradies. Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage werden auf der Linie 301 zeitweise zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.

Diese Haltestellen in Gelsenkirchen werden am Montag nicht angefahren

Bei der Buslinie 342 können die Haltestellen Friesenstraße, Marktstraße, Marktstraße/Darler Heide und Heistraße nicht angefahren werden. Alternativ zu der Haltestelle Auguststraße fahren die Busse Ersatzhaltestellen auf der Willy-Brandt-Allee in Höhe des Lidl-Marktes an.

Die Busse der Linie 381 können in dieser Zeit die Haltestellen Lehenstraße, Pannhütte, Heistraße, Marktstraße, Marktstraße/Darler Heide und Friesenstraße nicht anfahren. Anstelle des Haltepunktes Sport-Paradies bedienen die Busse der Linie 381 in Fahrtrichtung Resse eine Ersatzhaltestelle auf der Adenauerallee in Höhe der Hausnummer 135 und in Fahrtrichtung Rotthausen die Haltestelle Adenauerallee. Zusätzlich hält die Linie 381 in beide Fahrtrichtungen an den Haltestellen Manfredstraße und Auguststraße.

Bei der Buslinie 397 können die Haltestellen An der Gräfte, Bahnstraße, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Frankampstraße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Middelicher Straße in Höhe der Astrid-Lindgren-Schule eingerichtet. Zusätzlich halten die Busse der Linie 397 an der Haltestelle Sport-Paradies sowie an der verlegten Haltestelle Auguststraße und der Haltestelle Manfredstraße.

Bei der Buslinie 398 kann die Haltestelle Erle Post nicht angefahren werden. Alternativ zu der Haltestelle Marktstraße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Oststraße in Höhe der Hausnummer 22 angedient.

