Rosenmontag in Gelsenkirchen: Umleitungen für Bus und Bahn

Gelsenkirchen. Der Rosenmontagszug naht: Und der Höhepunkt des Straßenkarnevals in Gelsenkirchen hat wieder massive Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr.

Die Jecken haben auch in diesem Jahr zum Höhepunkt der Narrenzeit wieder einen großen Einfluss auf den ÖPNV im Stadtgebiet: Denn aufgrund des Rosenmontagszuges, der am 20. Februar durch Erle zieht, ändert sich der hiesige Bus- und Bahnverkehr. So müssen insgesamt vier Buslinien umgeleitet werden. Und die Straßenbahnlinie 301 wird abschnittsweise von Bussen übernommen. Die Bogestra veröffentlichte nun alle wichtigen Details.

Die Auswirkungen auf die Straßenbahnlinie 301

Auf der der Straßenbahnlinie 301 fahren am Rosenmontag von 12.45 bis etwa 19 Uhr Busse statt Bahnen – und zwar zwischen den Haltestellen Erle Forsthaus und Buer Rathaus/Kunstmuseum. Die Haltestellen Breite Straße, Erle Krankenhaus, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße können für die Dauer der Veranstaltung nicht angefahren werden.

Zusätzlich halten die Busse an den Haltestellen Manfredstraße, Adenauerallee (in Richtung Erle verlegt auf die Willy-Brandt-Allee) und Sport-Paradies. Die Haltestelle Middelicher Straße (Fahrtrichtung: Buer Rathaus) erhält einen Ersatzhaltepunkt: auf der Cranger Straße hinter der Einmündung zur Emil-Zimmermann-Allee.

Die Auswirkungen auf die Buslinien 342 und 381

Die Buslinien 342, 381, 397 und 398 werden in der Zeit von 11.45 bis etwa 19 Uhr umgeleitet. So können die Wagen der Linie 342 die Haltestellen Friesenstraße, Marktstraße, Marktstraße/Darler Heide und Heistraße nicht anfahren. Dafür wird zusätzlich eine Ersatzhaltestelle auf der Willy-Brandt-Allee in Höhe der Emscherstraße eingerichtet.

Die Busse der Linie 381 können im gleichen Zeitraum die Haltestellen Sport-Paradies, Lehenstraße, Pannhütte, Heistraße, Marktstraße, Marktstraße/Darler Heide und Friesenstraße nicht anfahren. Zusätzlich bedient die Linie 381 in beide Fahrtrichtungen die Haltestelle Manfredstraße der Linie 342. Auf der Willy-Brandt-Allee wird im Bereich Emscherstraße eine weitere Zusatzhaltestelle eingerichtet.

Die Auswirkungen auf die Buslinien 397 und 398

Bei der Buslinie 397 können die Haltestellen An der Gräfte, Bahnstraße, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Frankampstraße wird ein Ersatzhaltepunkt auf der Middelicher Straße eingerichtet. Einen weiteren gibt’s auf der Willy-Brandt-Allee in Höhe Emscherstraße. Zusätzlich halten die Busse an der Haltestelle Sport-Paradies und in Fahrtrichtung Eichkamp an der Haltestelle Adenauerallee. Letzterer wird aber auf die Willy-Brandt-Allee verlegt.

Die Haltestelle Erle Post kann von der Linie 398 nicht angefahren werden. Alternativ zu der Haltestelle Marktstraße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Frankampstraße in Höhe der Oststraße (am Supermarkt) eingerichtet. Darüber hinaus werden alle auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen mitangefahren.

Infos auch über die kostenlose Service-Hotline der Bogestra

Aufgrund der Aufstellung der Festwagen auf einem Teil der Willy-Brandt-Allee können in der Zeit von 11.45 bis 14.30 Uhr auch die Haltestelle Emschermulde und Gafög in Fahrtrichtung Schäferstraße nicht angefahren werden. Für die Dauer der Umleitungen wird an der Haltestelle Erle Forsthaus der Haltebereich der Busse (Linienverkehr und Einsatzwagen) an den Fahrbahnrand verlegt.

Weitere Infos bei der kostenfreien Bogestra-Hotline: 0800 650 40 30 oder über die Mutti-App.

