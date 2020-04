Gelsenkirchen: Rollerfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Eine Rollerfahrerin ist am Samstag, 18. April 2020, in Gelsenkirchen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 37-Jährige war an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag, 18. April 2020, gegen 12.50 Uhr. Die 37-jährige Gelsenkirchenerin bog mit ihrem Kleinkraftrad von der Aldenhofstraße in Heßler nach links in die Hans-Böckler-Allee ab und stieß dort im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, der auf der Hans-Böckler-Allee in nördlicher Richtung unterwegs war.

Fahrbahn der Hans-Böckler-Allee vorübergehend gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte die Frau durch die Wucht des Aufpralls zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in Krankenhaus. Der 29 Jahre alte Opelfahrer aus Gelsenkirchen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn ab und leitete den Verkehr von der Hans-Böckler-Allee in die Aldenhofstraße ab.

