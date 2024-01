Straßen & Sperrungen Rohrbruch: So lange bleibt Gelsenkirchener Straße gesperrt

Gelsenkirchen Umleitungen, Ersatzverkehr: Nach dem Rohrbruch an der Feldmarkstraße ist jetzt klar, wie lange die Sperrungen in Gelsenkirchen dauern.

Der Rohrbruch im November an der Feldmarkstraße im Gelsenkirchener Stadtsüden hat weitreichende Auswirkungen. Zwischen Küppersbuschstraße und Holbeinstraße bleibt die viel befahrene Verkehrsachse zwischen den Städten Essen und Gelsenkirchen weiter gesperrt. Hintergrund: Vor der Erneuerung der Wasserleitung sind nach Angaben der Stadtverwaltung weitere Baugrunduntersuchungen notwendig.

Nach Rohbruch an der Feldmarkstraße: Straße in Gelsenkirchen bleibt bis Ende Januar gesperrt

Diese Untersuchungen betreffen vor allem den Untergrund in Gleisnähe. Dort fährt normalerweise die Straßenbahnlinie 107. Die Arbeiten sind demnach so aufwändig, dass die Sperrung bis voraussichtlich Ende Januar 2024 andauern wird. Der in Zusammenarbeit mit der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und der Ruhrbahn GmbH eingerichtete Schienenersatzverkehr bleibt weiterhin bestehen.

Der Verkehr wird weiterhin über die Hans-Böckler-Allee und die Overwegstraße sowie auch über die Hans-Böckler-Allee, Rotthauser Straße, Husemannstraße und Overwegstraße in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet.

