Das Rockorchester Ruhrgebeat tritt am 4. November in der Evangelischen Kirche in Gelsenkirchen-Rottahusen auf.

Kultur & Musik Rockorchester Ruhrgebeat will Kirche in Gelsenkirchen rocken

Gelsenkirchen. Eines seiner „Unplugged“-Konzerte will das beliebte Rockorchester Ruhrgebeat in dieser ungewöhnlichen Gelsenkirchener Spielstätte präsentieren.

Auf seiner „Glockenrocktour“ macht das Rockorchester Ruhrgebeat auch in Gelsenkirchen Halt. Und für ihren Auftritt am Samstag, 4. November, hat sich die beliebte Band einen ganz besonderen Spielort ausgesucht: die Evangelische Kirche in Rotthausen. Los geht’s an der Steeler Straße 48 um 20 Uhr.

Im Gelsenkirchener Gotteshaus erklingen rockige Klassiker

„Wer sagt eigentlich, dass Kirchen nur für Predigten und Gebete da sind? Wir verwandeln das Gotteshaus in eine Bühne und lassen rockige Klassiker erklingen“, klingt es in der Ankündigung des Orchesters für den bevorstehenden Auftritt fast ein bisschen trotzig. Vor über zehn Jahren hatte in Gelsenkirchen diese Konzertreihe begonnen und ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Repertoire des Rockorchesters geworden.

Bei diesen Kirchen-Konzerten ist immer eine etwas kleinere Besetzung des Orchesters an Start. Zudem kommt viel weniger Technik zum Einsatz und der Konzertbesucher ist viel näher an der Musik dran als bei den legendären Open-Air-Großkonzerten der Band. Untermalt von Schlagzeugen, Bass- und E-Gitarren, Keyboards, Saxophon, Geigen und Cello klinge die Musik in der „Unplugged“-Version noch intensiver, verspricht der Veranstalter. Und eben diese Kombination aus Lichteffekten und rockigen Klängen komme auch in der Kirche in Rotthausen besonders zur Geltung.

Karten sind im Vorverkauf bereits erhältlich

Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro und sind hier erhältlich: Reisebüro Scholz (Karl-Meyer-Straße 29a, Rotthausen), ELE Center (Ebertstr. 30, Altstadt), Gemeindebüro (Robert Koch Str. 3a, Altstadt) sowie bei der Ticket-Service Hotline unter 0162 91 90 969 oder über www.rorlive.de/tickets. Tickets an der Abendkasse kosten 35 Euro.

