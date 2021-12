„Rock Hard“: Zuversichtlicher Blick auf Pfingsten 2022

Die Band Asphyx trat im September 2021 beim Ein-Tages-Festival „Rock Hard One Day“ im Gelsenkirchener Amphitheater auf.

Gelsenkirchen. Das „Rock Hard“-Festival soll zu Pfingsten 2022 wieder an drei Tagen stattfinden. Es gibt aber erste Umbesetzungen bei den teilnehmenden Bands.

Dem neuerlichen Pandemie-Frust zum Trotz schauen die Macher des „Rock Hard“-Festivals in Gelsenkirchen positiv und optimistisch gestimmt auf das kommende Jahr: Denn zu Pfingsten 2022, genauer gesagt vom 3. bis 5. Juni, soll im Amphitheater im Nordsternpark wieder ein dreitägiges Musikspektakel für alle Rock- und Metal-Fans über die Bühne gehen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Es gibt nun aber erste Veränderungen im Line-Up, da zwei Bands ihre Teilnahme abgesagt haben.

Ein-Tages-Festival als Ersatz im September 2021 war ein Achtungserfolg

Ein kurzer Blick zurück: Das „Rock Hard“-Festival, ausgerichtet vom gleichnamigen Musikmagazin mit Sitz in Dortmund und einem Konzertveranstalter, fand erstmals 2003 statt. Rund 7000 Anhänger füllten seitdem Jahr für Jahr an drei Tagen die Ränge des Amphitheaters in Horst. Doch dann kam Corona – und die beiden Festivals zu Pfingsten 2020 und 2021 mussten jeweils abgesagt werden.

Einen ersten Testballon nach der Pandemie-bedingten Zwangspause ließen die Festivalmacher dann in diesem September steigen, als ein Ein-Tages-Festival an gleicher Stelle organisiert wurde. Auf die Bühne traten bei „Rock Hard One Day“ vornehmlich Bands aus der Region. Immerhin 1700 Zuhörer kamen trotz der damals geltenden 3G-Regel. Und sie waren hellauf begeistert, endlich wieder Live-Musik erleben zu dürfen. Den Musikern im Scheinwerferlicht ging es übrigens ganz genauso.

Accept bleiben dabei, Blue Öyster Cult hat abgesagt

Mit Blick auf die Festival-Ausgabe 2022 setzen die Macher zum Großteil auf jene Bands, die sie schon für 2020 und 2021 gebucht hatten. Dazu gehören neben den Headlinern Accept und Sacred Reich etwa auch Psychotic Waltz, Grave Digger, Axxis oder Night Demon. Abgesprungen sind hingegen die Formationen Blue Öyster Cult und Harlott. Die Macher versprachen aber, sich um gleichwertigen Ersatz zu kümmern.

Wichtig: Die für das Festival 2020 und 2021 erworbenen Karten haben noch immer ihre Gültigkeit behalten. Alle Fragen zum Thema „Tickets“ werden beantwortet unter: 0231/56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder per E-Mail an versand@rockhard.de. Wer jetzt ein Drei-Tages-Tickets erstehen möchte, etwa als Weihnachtsgeschenk, erhält es für 97,90 Euro inklusive aller Gebühren. Ein Ticket plus Camping kostet 123,80 Euro. Karten im Netz: http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html.

