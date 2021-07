„Rock Hard“: Ein-Tages-Festival im September im Amphitheater

Gelsenkirchen. Statt wie üblich zu Pfingsten wird das Amphitheater Gelsenkirchen am 18. September beben: Dann steigt das Ein-Tages-Festival von „Rock Hard“.

Das legendäre „Rock Hard“-Festival, das immer Tausende Musikfans aus ganz Deutschland und Westeuropa ins Amphitheater nach Horst lockt, musste bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie sowohl zu Pfingsten 2020 als auch 2021 ausfallen. Als Ersatz planen die Macher nun eine eintägige Veranstaltung an gleicher Stelle. „Rock Hard One Day“ soll am Samstag, 18. September, auf der Bühne am Rhein-Herne-Kanal steigen.

„Wir wagen uns im September an ein Ein-Tages-Festival unter Corona-Auflagen mit knapp 1000 Zuschauern im weiten Rund des Amphitheaters Gelsenkirchen“, heißt es in einer Pressemittelung, die am Freitagmittag verschickt wurde. Für das Programm kämen aufgrund der wechselhaften Reisebeschränkungen nur Bands aus der näheren Umgebung infrage, die hätten es jedoch in sich, kündigten die Veranstalter an.

Das Ein-Tages-Festival „Rock Hard One Day" soll am 18. September im Amphitheater Gelsenkirchen steigen.

So schauen die niederländischen Todesblei-Meister Asphyx hier vorbei, die mit ihrem letzten Album „Necroceros“ einen wahren Szene-Bestseller hingelegt haben. Die Herner Lokalmatadore von Rage fungieren seit der Pandemie endlich wieder als Quartett und haben zum Konzert sogar ein brandneues Album im Gepäck. Zudem sollen es von Motorjesus, The Very End und der Essener Thrash-Institution Darkness richtig was auf die Ohren geben. Zwei weitere, noch nicht namentlich genannte Bands sollen das Line-Up komplettieren.

Nach aktuellem Stand dürften knapp 1000 Zuschauern, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind, in dem Rund feiern. Ob weitere Vorschriften dazukommen und welche Regeln genau gelten, sei laut Veranstalter „zum heutigen Zeitpunkt leider nicht komplett absehbar“. Tickets im Vorverkauf ab 45 Euro (plus Gebühr) für die :Ränge sowie 50 Euro (plus Gebühr) für den Innenraum ausschließlich unter: www.deinetickets.de oder https://rockhard.deinetickets.de/Zugang. Die Karten werden personalisiert, um eine eventuelle Rückverfolgung gewährleisten zu können. Auf dem Gelände gelten die üblichen AHA-Regeln.

