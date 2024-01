Diese wichtige Gelsenkirchener Straße wird bald einspurig

Ab Mittwoch wird die Ringstraße etwa in Höhe des Grillo-Gymnasiums in Fahrtrichtung Florastraße einspurig. Mit Rückstaus ist zu rechnen.

Gelsenkirchen Eine der Hauptverkehrsachsen im Gelsenkirchener Süden wird ab Mittwoch einspurig. Es geht um defekte Telekommunikationsleitungen.

Weil eine Telekommunikationsleitung defekt ist, wird ab Mittwoch, 17. Januar, im Auftrag der Telekom für die Reparaturarbeiten eine Spur der Ringstraße gesperrt. Betroffen ist die Hauptverkehrsader in der Altstadt in Höhe Auf dem Bettau (gegenüber der Elisabethstraße, Höhe Grillo-Gymnasium) in Fahrtrichtung Florastraße.

Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Diese Arbeiten finden eigens in der verkehrsärmeren Zeit nach dem Berufsverkehr statt, und zwar täglich ab 9 Uhr. Je nach Witterung und Behinderungen durch Schnee kann die Sperrung bis zum Freitag, 19. Januar, andauern. Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.

