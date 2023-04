Reue? Autofahrerin kehrt an Gelsenkirchener Unfallort zurück

Ein Fußgänger ist in Gelsenkirchen angefahren und schwer verletzt worden. Überraschend: Die Unfallfahrerin kehrt an den Tatort zurück.

Gelsenkirchen-Horst. Ein Fußgänger ist in Gelsenkirchen angefahren und schwer verletzt worden. Überraschend: Die Unfallfahrerin kehrt doch noch an den Tatort zurück.

War es das schlechte Gewissen, das eine flüchtige Autofahrerin doch noch zurück an den Unfallort getrieben hat? Die Polizei Gelsenkirchen ist sich da noch nicht sicher, sagt, die Ermittlungen liefe noch. Klar ist, dass die Frau aus Gladbeck am Wochenende in der Emscherstadt ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt hat.

Gladbeckerin fährt Gelsenkirchener an der Rennbahn an – Rückkehr nach Fahrerflucht

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 0.19 Uhr im Stadtteil Gelsenkirchen-Horst. Die 25-jährige Gladbeckerin war mit ihrem Auto auf der Straße „An der Rennbahn“ in südliche Richtung unterwegs. In Höhe der Schloßstraße übersah sie einen 37-jährigen Fußgänger, der über den Fußgängerüberweg ging. Der Gelsenkirchener wurde von dem Fahrzeug gestreift, stürzte und verletze sich, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Gladbeckerin nahm zunächst keine Notiz von dem Unfall und dem Verletzten und fuhr weiter. Den Polizeibeamten fiel kurz darauf aber eine kleine Personengruppe auf, die die Unfallaufnahme aus der Nähe beobachtete. Wie sich herausstellte, waren es die Gladbeckerin nebst ihren Beifahrern. Bei der Befragung räumte die 25-Jährige den Unfall ein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise: 0209 365 6201.

