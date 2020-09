Rettungswagen kollidiert mit Pkw - und kippt um

Gelsenkirchen. Beim Versuch, bei einem Einsatz über eine Kreuzung zu fahren, prallt der Rettungswagen auf einen anderen Pkw - der hatte allerdings grün.

Beim Versuch bei Rotlicht eine Kreuzung zu überqueren, ist in Gelsenkirchen am Sonntagmorgen ein Rettungswagen mit einem anderen Auto kollidiert und umgestürzt. Die 21jährige Fahrerin des Rettungswagens der Feuerwehr wollte im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht auf der Hohenzollernstraße die Florastraße queren. Ein 56jähriger Gelsenkirchener hatte die Signale des Rettungswagens offenbar übersehen und fuhr fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich. Hier kam es zur Kollision, bei der der Rettungswagen auf die Seite stürtzte. Beide Insassen des Rettungswagens und der Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, sowie an Verkehrsampeln- und zeichen. Der Kreuzungsbereich musste zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. (red)