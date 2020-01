Ira Schneider vor ihrem Auftritt bei „Jugend musiziert“ vor zwei Jahren im Consol-Theater. In diesem Jahr treten 22 Gelsenkirchener beim Wettbewerb an.

Gelsenkirchen. Vier Streicherensembles, ein Horntrio und acht Pianisten aus Gelsenkirchen treten bei „Jugend musiziert“ an. Öffentliches Konzert am Mittwoch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rekordteilnahme: 22 Gelsenkirchener bei „Jugend musiziert“

Gleich 22 Schüler der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen nehmen am diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Vier Streicherensembles, ein Horntrio sowie acht Pianisten präsentieren sich am Samstag, 18. Januar, in den Wertungsspielen des Regionalwettbewerbs Ruhr Nord den Jurys in Herten. Dort wird entschieden, wer sich für den Landeswettbewerb NRW qualifiziert.

Die Wertungsspiele sind öffentlich und finden im Glashaus Herten beziehungsweise im Gymnasium Herten statt, Interessierte sind bei freiem Eintritt willkommen. Seit vielen Jahren bereitet die Musikschule erfolgreich Schüler für die Teilnahme an „Jugend musiziert“ vor. Wie hoch das Spielniveau der diesjährigen Teilnehmer ist, davon konnten sie ihr Publikum bei den Konzertveranstaltungen und den Kammermusikworkshops der Musikschule bereits überzeugen.

Für Teilnehmende aus der Region Ruhr-Nord veranstaltet „Jugend musiziert“ am Mittwoch, 15. Januar, um 18 Uhr im Rittersaal in Schloss Horst das öffentliche Konzert unter dem Titel „Startschuss“.

Weitere Informationen unter .