Reizgas-Angriff: Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann

Mit Pfefferspray um sich gesprüht hat ein Mann in Gelsenkirchen. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. Überwachungskameras haben des Gesuchten gefilmt. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach dem Mann.

Pfefferspray an Gelsenkirchener U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof versprüht

Der Vorfall hat sich am 23. Juli des vergangenen Jahres zugetragen, das war ein Samstag. Der Mann hat damals gegen 13.35 Uhr Pfefferspray in der U-Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof versprüht und einen Mann verletzt. Auch warf er eine Glasflasche nach ihm.

Diesen Mann sucht die Gelsenkirchener Polizei. Wer kann ihn identifizieren? Foto: Fotos: Polizei Gelsenkirchen

Die Suche nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos, die Veröffentlichung seines Fotos soll die Wende bei der Fahndung nach ihm einleiten. Vielleicht erkennt ihn jemand oder kann der Polizei Hinweise zu seiner Identität geben.

Der Mann ist etwa 1,65 Meter groß und hat schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Hose und einem roten T-Shirt.

Die Polizei nimmt Hinweise unter diesen Nummern entgegen: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240. Die Bilder des Gesuchten sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

