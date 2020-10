Gelsenkirchen. Steigende Corona-Zahlen, immer mehr Risikogebiete. Die Lust auf den Herbsturlaub ist getrübt. So ist die Lage in den Gelsenkirchener Reisebüros.

Als Frank Drochtert den Telefonhörer abnimmt, sitzt er gerade an einer Stornierung für einen Trip nach Hamburg. In der Stadt an der Elbe gilt – wie in immer mehr Kreisen Deutschlands – ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Der Inhaber des Reisebüros Resse an der Ewaldstraße berichtet, dass er sich aktuell fast ausschließlich um Rückzieher von Kunden kümmert: „Das geht schon seit März so. Wir beschäftigen uns nur mit Stornierungen und Umbuchungen.“

Gelsenkirchen: Reisebüro erreichen hauptsächlich Fragen zu Corona

Die Lust auf Reisen sei bei den Leuten nicht sehr ausgeprägt. „Normalerweise ist der Herbst stark gebucht, aber momentan haben wir keine große Nachfrage“, sagt Drochtert. Der Hauptgrund ist aus seiner Sicht die Unsicherheit der Menschen aufgrund der aktuellen Lage und der stetig wachsenden Anzahl von Risikogebieten: „Der Wunsch zu dieser Jahreszeit zu verreisen ist sicherlich da, doch viele wissen nicht wohin sie noch fahren können.“

Klingelt bei Drochtert das Telefon, geht es hauptsächlich um Corona. „Was mache ich, wenn ich mich im Urlaub mit dem Virus infiziert habe?“, zitiert er eine oft gestellte Frage. Bei diesen Unklarheiten sei es aus Kundensicht von Vorteil, einen konkreten Ansprechpartner zu haben: „Bei Reisen, die im Internet gebucht werden, hat man den meistens nicht. Persönlicher Kontakt ist in diesem Zusammenhang aber sehr wichtig.“

Was bei der Einreise aus einem Risikogebiet gilt

Derzeit gilt bei der Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland die grundsätzliche Regel, dass man entweder direkt bei der Ankunft einen negativen Corona-Test vorlegen muss, der höchstens 48 Stunden alt sein darf, oder sich zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben muss.

Die Verunsicherung bei den Menschen spürt auch Martina Kulschewski. Sie arbeitet im Reisebüro Graf an der Bahnhofstraße, das viele Busreisen verkauft. Bis zuletzt sei das Geschäft eigentlich sehr gut gelaufen: „Seit dem 18. Juni sind wir wieder gefahren. Es bleibt trotzdem ein Überlebenskampf. Vor allem durch das Beherbergungsverbot in Deutschland wurden uns einige Steine in den Weg gelegt.“

Verunsicherung bei den Kunden

Sie hofft, dass die noch geplanten Urlaubsreisen über die Bühne gehen können. Für die Kunden Bus-Reisenden habe man ein umfängliches Hygienekonzept erarbeitet. Zudem werden nur 70 Prozent der maximal möglichen Kapazität besetzt. Kulschewski geht davon aus, dass in den kommenden Wochen noch zahlreiche Fragen bei ihr eingehen werden. Allerdings nicht unbedingt von Urlaubern, die mit dem Flugzeug ihr Ziel ansteuern. Denn: „Diejenigen, die es wagen zu fliegen, kann man an einer Hand abzählen.“

Beliebte Ziele seien im Herbst bis dato immer der Mittelmeerraum gewesen – insbesondere für Familien, betont Sabrina Malik: „Aktuell sind Griechenland und die Türkei noch gut möglich.“ Auch im Reisebüro Wenglikowski in Buer sei „die Nachfrage schleppend, weil viele Kunden verängstigt sind. Im Sommer haben wir noch Licht am Ende des Tunnels gesehen“, verweist die Angestellte auf die Monate, als das öffentliche Leben nach dem Lockdown wieder Fahrt aufnahm. Dennoch: In diesem Jahr habe man ein Buchungsrückgang von 80 Prozent verzeichnen müssen.

Beherberbungsverbote verhindern spontane Reisen

Vereinzelt gibt es aber auch noch gute Nachrichten, erzählt Nicole Barczik vom Reisebüro Mengede in Buer: „Ich hatte eine positive Rückmeldung von Kunden, die in Portugal und der Türkei waren. Sie fanden es sehr angenehm dort. Es bleiben aber nicht mehr viele, die jetzt tatsächlich noch verreisen. In der Vergangenheit war es oft so, dass man am Anfang des Jahres für Ende des Jahres gebucht hat. Aber auch das fiel in diesem Jahr mehr oder weniger komplett weg.“

Barczik kann die Unsicherheit der Menschen verstehen: „Was heute beim Abflug noch gilt, kann morgen schon wieder ganz anders sein.“ Durch die Beherberbungsverbote zum Beispiel in Bayern oder Schleswig Holstein seien auch die Reisen für Kurzentschlossene innerhalb Deutschlands weggefallen. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr im Herbst sind die Buchungen bei uns um ein vielfaches zurückgegangen“, betont sie.