Reifen und Felgen in Gelsenkirchen aus Container geklaut

Gelsenkirchen-Heßler/Schalke. Einbrecher haben in Gelsenkirchen einen Container aufgebrochen und Reifen und Felgen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, und Freitag, 20. Dezember, 10 Uhr, in einen Container auf einem Firmengelände an der Grothusstraße eingebrochen. Sie stahlen mehrere Felgen und Reifen.

Zuvor wurde ein Fahrzeug aufgebrochen

Zuvor hatten die Einbrecher gewaltsam einen Pkw geöffnet, der vor dem Container stand. Nachdem sie das Auto zur Seite geschoben hatten, machten sich die Diebe am Container zu schaffen. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen bearbeitet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).