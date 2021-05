Aufruf Regenbogenflagge weht am Kreishaus in Wesel

Wesel. Zum Internationalen Tag gegen Homo-, BI- und Transphobie hisste die Kreisverwaltung Wesel zum ersten Mal die Regenbogenflagge.

Vor dem Kreishaus Wesel an der Reeser Landstraße weht in diesem Jahr erstmalig die Regenbogenflagge für Toleranz und gegen Diskriminierung. Vertreterinnen und Vertreter der Gleichstellungsstelle, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrats hissten am Montag mit Landrat Ingo Brohl die bunte Flagge anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi- und Transphobie. „Mit dem Hissen der Regenbogenflagge setzt die Kreisverwaltung Wesel ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung und Gewalt und für Toleranz“, so Brohl.

Der Gedenktag sei ein Aufruf an alle Menschen, Homophobie und Intoleranz zu ächten und sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen.

In Zusammenarbeit mit dem Personalrat hatte der Landrat bereits im April entschieden, die Regenbogenflagge ab diesem Jahr jährlich für drei Tage vor dem Kreishaus anlässlich des Gedenktages zu hissen. „Die Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in unserer Gesellschaft steigt, dies gilt auch für die Arbeitswelt“, so Mona Müller, 1. stellvertretende Vorsitzende des Personalrats beim Kreis Wesel. „Allerdings ist Diskriminierung leider immer noch ein Thema. Nach einer Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) mit 140.000 Befragten fühlt sich beispielsweise jede fünfte befragte Person am Arbeitsplatz diskriminiert.“

Ein wichtiger Tag für die Gleichstellung

Vor 30 Jahren beschloss die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Ein wichtiger Tag für die Gleichstellung, soziale Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe. Aber es gibt auch 30 Jahre später noch Stigmatisierung und Diskriminierung von homo- und bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen, nicht-binären und queeren Menschen.

