RE 3 fällt aus: Busse zwischen Duisburg und Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. ÖPNV-Nutzer, aufgepasst: Auf der RE-Linie 3 zwischen Duisburg und Gelsenkirchen kommt es an zwei Abenden zu Umleitungen und Ausfällen.

Erneut kommt es auf der Regionalexpress-Linie 3 zu Umleitungen und Ausfällen von Haltepunkten. Das teilte das zuständige Unternehmen Eurobahn mit. So wird am späten Montagabend, 11. September, in Fahrtrichtung Dortmund der Halt in Essen-Altenessen. Eurobahn richtet für alle Fahrgäste einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, der zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen Hauptbahnhof im Einsatz ist.

Busse als Schienenersatzverkehr zwischen Gelsenkirchen und Duisburg

In der Nacht auf Mittwoch, 13. September, wird der Rhein-Emscher-Express bis 4 Uhr morgens aufgrund einer Streckensperrung komplett umgeleitet. Die Halte zwischen Duisburg und Gelsenkirchen Hauptbahnhof entfallen. Eurobahn richtet auch hier einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Busse halten an Bussteig 11 des Busbahnhofs am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Zudem hält der Bus in Altenessen, Oberhausen und Duisburg Hauptbahnhof.

