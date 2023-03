Razzia in Gelsenkirchen: Zoll nennt weitere Ergebnisse

Knapp eine Woche nach der bundesweiten Razzia hat der Zoll die Ergebnisse für den Einsatz in Gelsenkirchen präzisiert.

Gelsenkirchen. Nach der Razzia hat der Zoll weitere Ergebnisse der Kontrollen in Gelsenkirchen preisgegeben. So vielen Verdachtsfällen geht die Behörde nach.

Knapp eine Woche nach der bundesweiten Razzia hat der Zoll die Ergebnisse für den Einsatz in Gelsenkirchen präzisiert. Am 9. März prüften 56 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Dortmund die Einhaltung des Mindestlohns. Im Visier waren dabei die Baubranche, die Gastronomie sowie der Einzelhandel.

Schwarzarbeit in Gelsenkirchen: 23 Verdachtsfälle nach Zoll-Razzia

Bei dem Einsatz wurden insgesamt 192 Personen und ihre Beschäftigungsverhältnisse eingehender untersucht, in 13 Fällen ist die eingehendere Durchsicht der Geschäftsunterlagen begonnen worden.

23 Sachverhalte haben sich demnach bislang ergeben, die nach Einschätzung des Zolls detailliertere Prüfungen erfordern: 16 Mal stießen die Kontrolleure auf Anhaltspunkte für den Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns, in einem Fall ermittelt die Behörde, weil keine Anmeldung oder Beitragszahlung an die Sozialversicherung geleistet worden sein könnte und in sechs Fällen besteht der Verdacht der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis.

