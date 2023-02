Durchsuchungen in Gelsenkirchen und anderen Städten: Polizisten konnten sieben Tatverdächtige festnehmen. Ihnen wird die Beteiligung an einem versuchten Tötungsdelikt vorgeworfen.

Durchsuchung Razzia in Gelsenkirchen: Festnahmen nach versuchter Tötung

Gelsenkirchen. Polizei durchsucht bei großangelegter Razzia in Gelsenkirchen und anderen Städten Wohnungen und Geschäftsräume, nimmt sieben Tatverdächtige fest.

Sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, sie alle wurden vorläufig festgenommen – das ist die Bilanz einer großangelegten Razzia, die zahlreiche Einsatzkräfte am Dienstagmorgen (14. Februar) in Gelsenkirchen, Bremen, Osnabrück und Delmenhorst durchgeführt haben. Das haben jetzt die Staatsanwaltschaft Essen und die Gelsenkirchener Polizei bekannt gegeben.

Razzia in Gelsenkirchen und anderen Städten: Polizei nimmt sieben Tatverdächtige fest

Die Beamten waren ausgerückt, um Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle nach einem versuchten Tötungsdelikt zu vollstrecken. Die Tat liegt nur wenige Wochen zurück: Am zweiten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres kam es gegen 19.50 Uhr in der Gelsenkirchener Altstadt zu einer Auseinandersetzung an der Ebertstraße.

Zeugen hatten damals beobachtet, wie mehrere Beteiligte vor einem Imbiss nahe des Heinrich-König-Platzes zwei 28 und 21 Jahre alte Männer aus Marl schlugen und traten. Die beiden jungen Männer sind bei der Attacke lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter waren noch vor Eintreffen der Polizei mit mehreren Autos geflüchtet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Insgesamt durchsuchten die Polizisten am Dienstag zwölf Wohnungen und Geschäfte, die Ermittlung der Ende Dezember 2022 eingesetzten Mordkommission dauern an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen