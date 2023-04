Rauschgifthandel: Polizei nimmt sieben Verdächtige fest

Gelsenkirchen-Bismarck. Schlag gegen den Drogenhandel: Die Polizei Gelsenkirchen hat sieben Häuser durchsucht, mehrere Männer festgenommen und Rauschgift sichergestellt.

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Rauschgift hat die Polizei Gelsenkirchen sieben Häuser durchsucht und mehrere Männer festgenommen.

Polizei findet Kokain und Marihuana in Gelsenkirchen – und um die 50.000 Euro Bargeld

Sieben Tatverdächtige aus Gelsenkirchen hatten zahlreiche Einsatzkräfte im Visier, als sie am Donnerstagmorgen, 20. April die Durchsuchung von sieben Häusern im Stadtsüden starteten. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, aus einem Kiosk in Bismarck heraus einen „schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln“ betrieben zu haben, wie die Essener Oberstaatsanwältin Anette Milk erklärte.

Nach Erkenntnissen der Justizbehörde seien nahezu an jedem Tag an dem Kiosk Drogen verkauft worden, oder im erweiterten Umfeld durch sogenannte „Verteiler“ beziehungsweise „Straßenverkäufer“, die das Rauschgift an den Mann oder die Frau brachten. Auch die Trinkhalle wurde am Donnerstag durchsucht.

Zudem wurden vier Männer im Alter von 20, 22, 29 und 30 Jahren festgenommen, gegen die die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld Haftbefehle erwirkt hatte. Darüber hinaus richtet sich das Verfahren gegen drei weitere Gelsenkirchener im Alter von 19, 39 und 62 Jahren.

Bei den vier per Haftbefehl festgenommen Männern handelt es sich um „zwei Brüderpaare“, so Milk weiter. Einer ist wegen vergangener Drogendelikte bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die anderen seien zwar auch aktenkundig, aber wegen eher geringfügiger Vergehen bekannt.

„Nicht geringe Mengen“ an Drogen: Bei Verurteilung droht mindestens ein Jahr Haft

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler „nicht geringe Mengen Marihuana und Kokain“ sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld auffinden und sicherstellen, also einen Betrag um die 50.000 Euro. Weitere Angaben wurden nicht bekannt gegeben, etwa die Mengen an Drogen und deren Verkaufswert.

Der Terminus nicht „geringe Mengen“ bezeichnet Milk zufolge einen Straftatbestand, bei dem bei einer Verurteilung „eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr droht“.

Der Straßenverkaufswert von einem Gramm Kokain liegt bei etwa 60 Euro, ein Gramm Marihuana wird in etwa mit zehn Euro gehandelt.

